Turški gradbinec terja 330 milijonov, ministrstvo zavrača 'izsiljevanje'

Turško gradbeno podjetje Yapi Merkezi, ki je gradilo drugi tir, je sodni postopek proti Republiki Sloveniji po poročanju Dnevnika sprožilo na mednarodnem sodišču, skupna vsota zahtevkov pa je približno 330 milijonov evrov. Predlagajo, da se spor reši sporazumno s poravnavo v treh mesecih. V turškem podjetju menijo, da projektno podjetje 2TDK in DRI samo navidezno delujeta neodvisno, v resnici pa sta pod vplivom ministrstva za infrastrukturo in vlade, so zapisali pri časniku. V procesu odločanja pri drugem tiru naj bi po navedbah podjetja Yapi Merkezi niti kot predstavnik infrastrukturnega ministra vlekel Jernej Pavlič.

Sloveniji očita neenako in nepravično obravnavo

Turški gradbinec Sloveniji očita neenako in nepravično obravnavo pri svojih zahtevkih za izplačilo za opravljena dela in povzročeno poslovno škodo. Kot so izpostavili, so pri gradnji naleteli na številne ovire, med drugim v dolini Glinščice več kot leto dni niso mogli začeti del, kar jim je po njihovih izračunih povzročilo skoraj 200 milijonov evrov stroškov in zamud, ki so vplivale na celoten projekt. Dodatne zaplete je prineslo tudi odkritje kraških jam, zaradi česar so več mesecev čakali na spremembo projektne dokumentacije in izvedli obsežna dodatna dela, za katera zahtevajo 84,5 milijona evrov, a jih 2TDK in DRI zavračata.

Ministrstvo: Gre za neutemeljeno izsiljevanje

Na ministrstvu za infrastrukturo ocenjujejo, da gre za neutemeljeno izsiljevanje turškega podjetja, ki se je znašlo v finančnih težavah. Te finančne težave in obveznosti so se podjetju Yapi Merkezi začele pojavljati v obdobju nasedlih poslov v Afriki in nikakor niso povezana z Republiko Slovenijo, so izpostavili v sporočilu. "Ministrstvo za infrastrukturo deluje v smeri zaščite interesov Republike Slovenije in spoštovanja zakonov v naši državi, s ciljem, da vsi izvajalci na projektu drugega tira, slovenski in tuji, za svoje opravljeno delo prejmejo dogovorjeno plačilo," so poudarili. Družba 2TDK je po pojasnilih ministrstva v skladu s pogodbo in potrjenimi zahtevki s strani inženirja poravnala vse zahtevke podjetja Yapi Merkezi, ki so imeli potrebno predloženo dokumentacijo. "Podjetje Yapi Merkezi pa na žalost ni poravnalo obveznosti do svojih delavcev in podizvajalcev v Sloveniji," so dodali. Kot so še navedli, 2TDK ni dopustilo, da bi neupravičeni zahtevki bremenili projekt, in tako bo tudi naprej.

