Turški nizkocenovec bo Ljubljano in Istanbul povezoval trikrat tedensko

Vodja letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janez Krašnja je povedal, da bo Pegasus Airlines verjetno prevažal drugačen tip potnikov, in sicer predvsem tiste, ki bodo potovali med Turčijo in Slovenijo. Turkish Airlines pa je specialist za potnike, ki Istanbul koristijo kot povezovalno letališče za nadaljnje potovanje po Aziji in drugod po svetu.

Kljub tej povezavi se na brniškem letališču veseli še prihoda turškega nizkocenovnega letalskega prevoznika Pegasus Airlines, ki že leti v ostale države na območju nekdanje Jugoslavije. Pegasus Airlines bo poskrbel, da bo Ljubljana povezana tudi z drugim največjim turiškim letališčem. Letališče Sabiha Gökcen , ki je poimenovano po prvi bojni pilotki, je imelo lani preko 48 milijonov potnikov.

Turkish Airlines ima bazo na glavnem turškem letališču in drugem največjem v Evropi, ki je lani zabeležilo okoli 85 milijonov potnikov. Ljubljano in Istanbul povezuje že 20 let ter trenutno zagotavlja dva leta dnevno, v poletni sezoni pa bo število letov predvidoma še povečal s 14 na 18 tedensko.

Na povezavi Pegasus Airlines si na ljubljanskem letališču obetajo vsaj 25.000 potnikov letno, pri čemer pričakujejo, da bo linija obstala tudi v poletnem voznem redu. Tako se bo število potnikov med Ljubljano in Istanbulom, kjer ljubljansko letališče že sedaj beleži največ potnikov, še povečalo.

Generalna direktorica družbe Pegasus Airlines Güliz Öztürk je ob uvedbi nove linije povedala, da so navdušeni nad uvedbo novih neposrednih letov med Istanbulom in Ljubljano, kar je del njihove nadaljnje širitve po Evropi. "Vsaka nova linija širi svobodo gibanja naših potnikov ter prispeva k razvoju turizma, trgovine in družbene povezanosti v regiji," je poudarila.

Pegasus Airlines je vodilni turški nizkocenovni prevoznik, ki s sodobno floto letal povezuje več kot 150 destinacij po svetu. Povezavo z Ljubljano bodo nudili ob ponedeljkih, četrtkih in sobotah, cena enosmerne vozovnice pa se giblje od 49 evrov dalje.

Krašnja je vesel, da so v zadnjih treh letih v Fraportu Slovenija vzpostavili povezave z 12 novimi destinacijami, letos pa lahko pozdravijo še dve novi. Poleg pravkar vzpostavljene povezave Pegasus Airlines aprila prihaja še nova linija prevoznika Easyjet v Edinburgh.

Kot je povedal Krašnja, bo imelo letališče letos 30 rednih destinacij. Le dvakrat v zgodovini ljubljanskega letališča se je zgodilo, da je bilo destinacij več, in sicer 33. "Zagotovo pa še ostajajo izzivi za prihodnost," je dejal Krašnja. Želeli bi si denimo še povezave z Dunajem, Prago, Stockholmom, Sofijo in Tirano.

Z lanskimi rezultati so na ljubljanskem letališču zelo zadovoljni. Zabeležili so več kot desetoodstotno rast števila potnikov v primerjavi z letom pred tem in oskrbeli 1,6 milijona potnikov. "S tem se je okrevanje letališča po covidu pravzaprav zaključilo in veseli nas, da sedaj naprej sledimo organski rasti letališča," je poudaril Krašnja.

Letos na letališču pričakujejo, da bodo oskrbeli še večje število potnikov. "Točnega podatka ne morem izdati, ker še nimamo potrjenega poslovnega načrta. Bo pa zagotovo letošnja sezona še boljša od lanske," je povedal Krašnja. Napovedi prevoznikov za letošnje leto so namreč zelo obetavne in kažejo ne le na večjo ponudbo destinacij, temveč tudi letov ter zmogljivosti.

Trenda rasti je vesel tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Pojasnil je, da se je lani letalska povezljivost Slovenije izboljšala za 24 odstotkov, povečalo se je tudi število potnikov. "Zelo smo veseli, da naša prizadevanja za izboljšanje pogojev za izboljšanje povezljivosti delujejo in da je danes pristal nov prevoznik," je dejal Rajh.

Pegasus Airlines sicer povezave z Istanbulom ni vzpostavil na podlagi razpisa ministrstva za infrastrukturo za državne subvencije za večjo letalsko povezljivost Slovenije. "Ustvarjamo pa z nižanjem letalskih pristojbin za vse letalske prevoznike ugodnejše in konkurenčne pogoje," je izpostavil Rajh. Pojasnil je, da so na podlagi devetih izvedenih razpisov za subvencioniranje doslej vzpostavili šest linij, v teku pa je deseti razpis.