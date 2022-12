Turško podjetje, ki sodeluje pri drugem tiru, pod lupo delovne inšpekcije

Kot izhaja iz pisma, pod katerega so se podpisali "zaskrbljeni državljani", sta najmanj dva od delavcev prisilno odšla nazaj v Turčijo, "saj jih je delodajalec odpustil in prisilil podpisati razne papirje, da se s tem strinjajo, čeprav se niso". Avtorji pisma so prepričani, da je do odpuščanj prišlo, da bi se delavce utišalo. Odpuščeni delavci naj bi namreč junija izvedli enodnevno stavko, ker jim delodajalec ni izplačal plač.

"Menimo, da je početje delodajalca nepošteno do delavcev, prav tako pa njihovo početje o odpovedi zaposlenim in izsiljevanju podpisa kaže na to, da so globoko prekoračili zakonsko določene ukrepe, ki jih lahko neko podjetje uvede proti svojim zaposlenim, ker so stavkali oz. ustavili delo in zahtevali svoje zaslužke. Nenazadnje so zaradi teh tudi prišli delat v tujo državo," piše v pismu z naslovom Odrezane glave drugega tira.

"Zaskrbljeni državljani" zahtevajo, da delodajalci prizadete delavce nemudoma pripeljejo nazaj v Slovenijo, kar da si tudi želijo.

Upajo tudi, da bo prišlo do kaznovanja obeh turških podjetij, saj da je bila kršena slovenska zakonodaja. "Prav tako naprošamo, da se do razrešitve problema s strani upravne enote prekine izdajo novih viz, ker do njih niso upravičeni, saj so nezakonito odpustili delavce," so še navedli avtorji pisma.

Na pristojnem inšpektoratu so potrdili, da so postopki zoper podjetji v teku. Ker še niso zaključeni, več informacij niso mogli posredovati.