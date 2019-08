Tuš obdaril vse slovenske prvošolce

Ker v Tušu, v okviru zastavljene trajnostne strategije, skrbijo za otroke, so se odločili, da letos 22.000 prvošolcem podarijo vrečke za športne copate: »Vse prepogosto se dogaja, da se otroci gibajo le v šoli, doma pa so neaktivni. Z vrečko za športne copate želimo opozoriti na pomen gibanja, tako v šoli kot v prostem času, saj je to nujno potrebno za zdrav in skladen razvoj vsakega otroka,« razlagajo v Tušu, kjer projekt obdarovanja poteka že drugo leto. Leta 2017 so med osnovnošolce razdelili 10.000 šolskih zvezkov, lani pa so akcijo razširili na vse prvošolce in 22.000 otrokom podarili vrečke za športne copate. Skupaj z letošnjim letom bodo tako prvi šolski dan polepšali že 44.000 otrokom prvega razreda na slovenskih osnovnih šolah. Vrečke za copate so letos priložene Cicibanovi Moji beležki za prvošolce.

Tuš mnoge od svojih družbeno odgovornih projektov usmerja k otrokom in mladostnikom. Najbolj odmeven je zagotovo njihov 17 let trajajoč projekt Pričarajmo nasmeh, v okviru katerega so nepozabne poletne počitnice na Debelem rtiču pričarali že 8.600 otrokom.

V Tušu z različnimi aktivnostmi skrbijo tudi za svoje zaposlene. Tudi letos bodo lahko Tuševci, starši prvošolcev, svoje otroke neobremenjeno spremljali v 1. razred, saj so zaposlenim omogočili dodaten dan dopusta.Zavedajo se, da je vstop v šolo tudi za starše pomemben korak na poti vzgoje najmlajših in ključno je, da jim pri tem stojijo ob strani. Tako bo letos za vse Tuševce, ki imajo prvošolce, 2. september poseben dan, ki ga bodo preživeli v družbi svojih šolarjev. Ob tej priložnosti so za njihove novopečene šolarje pripravili tudi personaliziran darilni paket osnovnih šolskih potrebščin.

Naročnik oglasa je Tuš.