Mirko Tuš v Braziliji okreva po poškodbi, Zadravec medtem presenetil s priznanjem krivde

Pred sodnika bi zaradi domnevne zlorabe položaja in oškodovanja Tuš Holdinga moral stopiti nekdanji lastnik trgovskega imperija Mirko Tuš, a ga zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo. Po hudi nesreči – po besedah odvetnika – še vedno okreva v Braziliji. Na zatožno klop bi sicer moral sesti s soprogo Tanjo Tuš in nekdanjim direktorjem Tuš Holdinga Matjažem Zadravcem. A se je na sodišču pojavil le Zadravec in presenetil s priznanjem krivde. Kaj to pomeni za nekoč najbogatejšega Slovenca in njegovo soprogo?

Pred celjskim sodiščem je nekdanji prvi mož Tuš Holdinga Matjaž Zadravec, obtožen, da se je zakoncema Tuš s prenosom znamke Tušmobil pomagal okoristiti za 29 milijonov evrov, brez besed, a vidno dobre volje. Zaman so čakali soobtožena Tanjo in Mirka Tuša. Odvetnik pojasni, da je Tuš trenutno še vedno v Braziliji, kjer okreva po resni poškodbi hrbtenice. "To ni neko izigravanje, to ni neko zavlačevanje postopka, ampak dejansko vse temelji na tem zdravstvenem stanju," zatrjuje odvetnik Tuša Emil Zakonjšek. Tam ostaja zaradi boljših pogojev za rehabilitacijo, pravi, a priznava: "Ne vem, če bo kdaj v redu." Le nekaj minut kasneje v sodni dvorani hitro postane jasno, zakaj se je nekdanjemu direktorju smejalo. Sodnik na veliko presenečenje Tuševih odvetnikov naznani, da je Zadravec s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. "Za mene se je zadeva zaključila in sem zadovoljen s takšnim iztekom sodbe," je povedal nekdanji direktor Tuš Holdinga Zadravec. "Niti kolega niti obtoženi nas o tem nista obvestila, niti kontaktirala," je povedal Zakonjšek. Odvetnika Tuševih vztrajata, da zakonca nista storila nič nezakonitega Zadravca čaka 480 ur družbenokoristnega dela in pet tisočakov denarne kazni. "Jasno je, da to ne odgovarja tistim, ki so ostali v tem postopku, ampak takšno odločitev smo pač sprejeli," pojasnjuje njegov odvetnik Daniel Planinšec. Odvetnika Tuševih, ki sta zaradi domnevne pristranskosti zahtevala izločitev sodnika, medtem vztrajata, da zakonca s prenosom blagovnih znamk nista storila nič nezakonitega. "Imamo strokovno mnenje o tem, določene priče, ki bodo potrdile ravnanje obtožencev, niso bile v preiskavi zaslišane," trdi Zakonjšek. Zagotavlja tudi, da se Tuš, kljub temu da mu sodnih pošiljk večkrat niso mogli izročiti, sodnemu postopku ne izogiba in da se bo maja – za glavno obravnavo – vrnil v domovino.