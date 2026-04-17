Tuš z Astro prijatelji: ko nakup postane vesoljska pustolovščina za vso družino

Gre za nadgradnjo priljubljenega koncepta zbiranja nalepk, ki pa tokrat otroke in starše popelje naravnost med zvezde. Vsak obisk trgovine lahko tako postane začetek nove vesoljske misije.

Za vsakih 15 evrov nakupa in ob nakupu izdelkov izbranih dobaviteljev člani Tuš kluba zbirajo nalepke, s katerimi si lahko zagotovijo prikupne plišaste like – Zemljo, Saturn, Luno in Komet – po ugodnejši ceni.

Astro prijatelji niso le prikupni plišasti liki, temveč premišljeno zasnovan izdelek z jasno dodano vrednostjo. Izdelani so iz 100 % recikliranih materialov , nadgrajujejo pa jih elementi, ki se svetijo v temi in otrokom pričarajo še bolj čarobno izkušnjo igre. Vsak lik spremlja tudi lastna zgodba, ki spodbuja domišljijo, raziskovanje in ustvarjanje novih vesoljskih dogodivščin.

Vesolje je tema, ki otroke (in odrasle) že po naravi privlači: skrivnostna, neskončna in polna možnosti. Prav zato so se v Tušu odločili, da kampanjo postavijo v ta kontekst.

"Želeli smo ustvariti svet, ki bo otroke resnično pritegnil. Vesolje nam je omogočilo širino zgodbe in močan stik z najmlajšimi," pojasnjuje Danijela Lakičević, direktorica marketinga in prodaje v Tušu.

In še zanimivost: video oglas kampanje je nastal s pomočjo umetne inteligence, kar dodatno poudari sodoben in igriv značaj vesoljske zgodbe.