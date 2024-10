Kakšna bo usoda Tuša? Mercator še vedno čaka na zeleno luč

"Lahko bi regulator, se pravi AVK, ocenil, da bi prevzem celotnega Tuša pomenil, da bi stopil čez dovoljen prag glede koncentracije na trgu in bi mu naložil, da proda določen del svoje dejavnosti," razlaga ekonomist Jože P. Damijan .

Mercator, ki je leto zaključil v rdečih številkah, je že lani novembra trgovsko verigo Tuš odkupil za 30 milijonov evrov, a še naprej čaka na zeleno luč agencije za varstvo konkurence. Ta odločitve o tem, ali bo dovolila združitev obeh verig, še ni sprejela. Neuradno naj bi se to zgodilo šele ob koncu prihodnjega leta.

Pred dobrim desetletjem je zadolženi in kasneje propadli Agrokor kupoval Mercator. Se danes zgodovina ponavlja? Zdaj hrvaški Mercator v lasti zadolžene Fortenove plinskega tajkuna Pavaa Vujnovca kupuje še drugega slovenskega trgovca. Družba je šele pred meseci z nekaj uspešnimi prodajami uspela dolg z dobre milijarde znižati na okoli 700 milijonov evrov.

Neuradno je to ta hip najverjetnejša rešitev, podobna tisti, ki jo je AVK sprejela v primeru Molovega prevzema bencinskih servisov. A v tem času bi se lahko še kaj spremenilo, če bi vmes posegla politika, opozarja Lahovnik.

"Po eni strani vladajoči politiki govorijo, da so ti prevzemi, ki se zdaj napovedujejo, problem, hkrati pa imajo vse vzvode, da o teh prevzemih odločajo in če se z njimi ne strinjajo, povedo tudi, pod kakšnimi pogoji so mogoči ali pa da sploh niso mogoči," pove Lahovnik.

Morebitna združitev bi, opozarja Damijan, v smislu morebitnega zapiranja posameznih poslovalnic lahko vplivala na potrošnike. Še bolj zaradi večjega vpliva Mercatorja na slovenske dobavitelje.

Za nakup verige trgovin nekoč v lasti najbogatejšega Slovenca Mirka Tuša se je zanimal tudi nemški trgovski velikan Rewe, a naposled z oddano ponudbo prodajalcev ni uspel prepričati.