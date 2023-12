Tam, kjer bodo vsi delavci stavkali, bodo Tuševe trgovine zaprte

"Tam, kjer bodo vsi delavci stavkali, bodo trgovine zaprte," je pojasnil sindikalist Ladislav Rožič . "Bojimo se, da bo v trgovinah, kjer bo nekaj delavcev delalo, prihajalo do tatvin," je opozoril, a dodal, da je lastnik tisti, ki je dolžan varovati blago. Vodstvu so sporočili, koliko ljudi bo stavkalo v določenih trgovinah, na njem pa je, da se odloči, ali poslovalnice kljub temu odpre. "Po naših informacij bo večina Tuševih trgovin zaprtih," je dejal Rožič. Informacij o tem, katere vse poslovalnice bodo zaprte, sindikati nimajo.

Stavkajoči bodo stavkali na svojih delovnih mestih. Velika večina poslovalnic bo jutri ustavila svoje delo, so sporočili na novinarski konferenci v Celju, na kateri so predstavili razloge za stavko in podrobnosti o njenem poteku.

Kot smo že poročali, bodo v Tuševih trgovinah po vsej državi v soboto delavci stavkali. Celodnevna opozorilna stavka bo potekala od 6. do 21. ure, so sporočili iz stavkovnega odbora. Ob tem so kupce in druge sindikate ter organizacije pozvali k solidarnosti.

"Delavke in delavci so enotni in pripravljeni. Na tem se je delalo več mesecev," je dejala Tina Podbevšek, sodelavka sindikata delavcev v trgovini. "Delavke in delavci bodo stavkali na delovnih mestih. Stavkajo lahko vsi delavci, tudi poslovodje, razen agencijski delavci in študenti," je pojasnila Podbevšek. "V času stavke delavci niso odgovorni za blago v trgovini," je dejala in dodala, da so poslovodje že pozvale vodstvo, naj poskrbijo za varovanje.

"Stavkajoče opozarjamo, da tistih, ki ne bodo stavkali, v stavko ne smemo siliti in jim onemogočati dela," je poudarila.

Na novinarski konferenci so prebrali tudi elektronsko sporočilo, ki ga je danes delavcem posredoval ustanovitelj družbe Mirko Tuš.

Zakaj bodo stavkali?

Kot pravijo v stavkovnem odboru je delavkam v maloprodaji, ne samo v Tušu, dovolj izkoriščevalskih odnosov in nenehnega boja za dosego vsaj minimalnega življenjskega standarda, ki je določen z višino minimalne plače. Stavkovni odbor se je v četrtek znova sestal z vodstvom družbe, vendar to po njihovih besedah še vedno nima posluha za zahteve zaposlenih po izenačitvi najnižje osnovne plače prodajalk z minimalno.

Sindikat je pojasnil, da so imeli štiri kroge pogajanj. "Mi se danes pogajamo za 310.000 evrov, ki bi jih morali dati za plače delavcev. Ne razumem lastnika, da pri takem dobičku ne more zagotoviti tega denarja," so dejali.

"Vodstvo nas je postavilo pred dejstvo, da je 1450 bruto plače za njih nesprejemljivo. To predstavlja 1015 evrov neto," je na novinarski konferenci v Celju pojasnila Mirjana Janjić, predsednica sindikata Tuš. "Že zdaj smo v revščini, in tudi, če bi to sprejeli, bi še vedno bili v revščini. Menim, da nobeno podjete danes ne bi smelo imeti doplačila do minimalne plače," je dodala.

Pojasnila je, da je vodstvo predlagalo 1140 evrov bruto osnovne plače, njihov zadnji predlog pa je bil 1150 bruto. Predsednica sindikata tuševih delavcev je opisala tudi, v kakšnih razmerah delajo trgovke. "Žalostno je to, da recimo že skozi celo leto delamo – že zaradi samega izpada kadra – nadurno delo, do 10 ur, kaj šele decembra, ki je najbolj nor mesec v letu," je dejala. Dodala je, da delavci zaradi težkih delovnih pogojev obolevajo in se komaj preživljajo.

Na novinarski konferenci so izpostavili, da imajo Tuševe trgovine čez dva milijona evrov prometa na dan. "Izpad prometa bo ogromen, ogromno blaga bo odpisanega, ker se ne bo prodalo. Mi se zavedamo, da stavka ni plačana, a ko imaš vsega poln kufer, ti je vseeno," je dejal Rožič.

Dejal je še, da poslovodstvo pritiska na delavce, naj ne stavkajo. Pozvali so vodstvo, da naj ne pritiskajo na zaposlene. "To je ustavna pravica in ne bomo dovolili, da se bo ta kršila," je dejal.

Seznam odprtih trgovin Tuš bodo sproti objavili

Iz družbe Tuš so sporočili, da bodo jutri kljub stavki odprte vse franšizne trgovine Tuš. "Informacije o tem, katere ostale trgovine Tuš bodo kljub stavki odprte, bodo na voljo na spletni strani Tuš in preko ostalih kanalov Tuš na družbenih omrežjih. Vse odprte trgovine bodo ustrezno založene tako s svežimi kot tudi vsemi drugimi izdelki iz redne in praznične ponudbe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Vodstvo Tuša sicer poudarja, da napoved stavke obžaluje. Zahteve sindikata so označili za nerazumne, datum stavke pa za poskus izsiljevanja. "Stavka na dan, ki je za trgovce eden najpomembnejših dni v letu, bo povzročila visoko škodo podjetju tako zaradi manjše prodaje kot tudi zaradi višjih odpisov svežih izdelkov. Takšna odločitev je nerazumna, kot so nerazumne tudi izjave predstavnikov Sindikata Tuš, da jim ni mar za škodo in posledice stavke za podjetje. Glede na omenjene izjave in potek pogajanj se zdi, da cilj Sindikata Tuš že od samega začetka pogajanj ni bil doseči dogovor," so sporočili iz vodstva.

V sporočilu za javnost, ki so ga poslali po novinarski konferenci sindikata, je vodstvo zapisalo: "Vodstvo Tuša je v včerajšnjih pogajanjih s Sindikatom Tuš ponudilo celo 8,5-odstotno zvišanje osnovne plače za delovno mesto prodajalka/prodajalec. Takšno zvišanje je dvakrat večje od napovedane letne inflacije in večje kot povišanja, ki so bila napovedana za delavce v drugih panogah. Najnižja osnovna plača prodajalca bi bila tako 1150 evrov, kar je devet odstotkov več, kot je določeno v panožni kolektivni pogodbi. Dodatno je bil ponujen mesečni dodatek v višini 50 evrov za zaposlene na delovnih mestih vodje oddelka in vodje izmene."

Dodali so, da bi se glede ostalih zahtev Sindikata Tuš in uskladitve dviga najnižjih osnovnih plač po ostalih tarifnih razredih dogovorili v okviru pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe na podjetniški ravni v prvi polovici prihodnjega leta. Zapisali so še, da bo podjetje tudi v prihodnje spoštovalo lanski dogovor o višini plač in drugih ugodnosti za zaposlene ter kolektivno pogodbo za dejavnost trgovine Slovenije.