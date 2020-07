Tuši in sanitarije, ki ne delajo, zaprti bazeni, kopanje v morju pa na lastno odgovornost

Priljubljena portoroška plaža Metropol, s katero je do nedavnega upravljala družba Hoteli Metropol, je izgubila svoj sijaj. Po odločitvi lastnikov, da bodo njihovi hoteli do nadaljnjega zaprti, je 420 metrov dolga plaža tako prešla nazaj v roke piranske občine, kjer obiskovalcem in domačinom že kmalu obljubljajo popolnoma prenovljeno in celo na tematske sklope razdeljeno kopalno izkušnjo.