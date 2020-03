Zaradi koronavirusa ima težave tudi produkcijska ekipa. Slapnik znova v igri?

O televizijskem projektu, med katerim so želeli obnavljati vas Slapnik, bodo, kot kaže, govorili tudi v državnem zboru. SNS je namreč vladi podala poslansko pobudo na to temo. Produkcijska ekipa je medtem prejela več ponudb za novo lokacijo, vendar pa jim oglede otežuje koronavirus, zaradi katerega so prestavili tudi novinarsko konferenco v Londonu.

Po letu in pol zapletov z vasico Slapnik se je produkcijska ekipa odločila, da začne iskati drugo lokacijo. FOTO: Aljoša Kravanja

Produkcijska ekipa Tempo, ki je v vasi Slapnik nameravala snemati resničnostno oddajo Back to the Village (Nazaj v vas), v kateri bi razpadajočo vasico obnovili, je v fazi odločanja o novi lokaciji. "Pogovore in dogovore imamo v različnih državah Evropske unije. Dobili smo povabila v tuje deželne parlamente in tuje medije. Omeniti moram, da so nas samoiniciativno kontaktirali iz več EU veleposlaništev, s katerimi se dogovarjamo o lokacijah in možnostih sodelovanja," pravi Ernest Škrjanec iz produkcijske skupine Tempo. Oglede novih lokacij in potovanja v druge države jim trenutno nekoliko otežuje koronavirus. "Predvsem največ "težav" z virusom imamo v Severni Italiji," pravijo. Prestavili so tudi mednarodno tiskovno konferenco v Londonu, ki bi se morala zgoditi v drugi polovici februarja. "London je bil prestavljen zaradi koronavirusa. Trenutno ne morem potrditi novega datuma, dokler se evforija s korono vsaj malce ne umiri," je dejal Škrjanec.

Vasica ima veliko arhitekturnih posebnosti. FOTO: Aljoša Kravanja

V Benečiji so si sicer še pred prihodom koronavirusa v sosednjo Italijo že ogledali eno vasico, ki pa je po besedah Škrjanca v veliko slabšem stanju kot Slapnik. "Nam je pa župan italijanske občine zagotovil pridobitev dokumentov za legalizacijo in vse preostale dokumentacije vasi v 14 dneh, kar je naravnost neverjetno za naše slovenske razmere. V ekipi nam je žal, da država Slovenija ne prepozna promocijskih in turističnih benefitov, ki bi jih lahko prinesel šov BTTV, po drugi strani pa nas tuje države vabijo z odprtimi rokami," pravi. Je Slapnik znova v igri? Kljub vsemu pa produkcijska ekipa še ni povsem odstopila od ideje, da bi projekt izvedli v Sloveniji, čeprav se s Slapnikom trenutno ne ukvarjajo, pač pa jim je prioriteta najti drugo lokacijo. "Kar se trenutno Slapnika tiče, ne morem ničesar potrditi niti ovreči," je dejal Škrjanec. Novo upanje se je pojavilo tam, kjer so ga najmanj pričakovali. Produkcijsko ekipo je namreč na sestanek povabila poslanska skupina SNS, ki se je želela seznaniti s težavami glede izvedbe obnove vasi. Po sestanku je poslanska skupina 18. februarja vladi podala poslansko pobudo.

Vasica je zaradi projekta že zdaj dobila veliko pozornosti, če bi projekt izvedli, pa bi si njeno obnovo ogledalo na milijone ljudi v 17 državah po svetu. FOTO: Filip Bračevač