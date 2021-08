TV3 s predvajanjem oddaje Faktor kršila prepoved diskriminacije

Zagovornik načela enakosti je februarja 2021 prejel predlog za začetek postopka ugotavljanja diskriminacije zaradi domnevno neprimernih izjav Norme Brščič , voditeljice oddaje Faktor, ki je bila na televiziji TV3 predvajana 21. januarja 2021. Spomnimo, Brščičeva je takrat izrekla več močno spornih (in tudi netočnih) trditev glede "nizkega inteligenčnega kvocienta Afričanov" , Afriki kot "celini brezupa" in "židovski vlogi v politiki, filmski in pornografski industriji" . V pogovoru za 24ur.com je nato svoje izjave še enkrat argumentirala, glede dominacije Judov pa celo izjavila, da je domnevna judovska hegemonija v svetu plod "njihovega genskega materiala" , kar seveda najprej spominja na dotično ideologijo, ki je pred in med drugo svetovno vojno povzročila več deset milijonov žrtev v Nemčiji in po svetu.

"Voditeljica je s svojimi trditvami ljudi razvrstila na podlagi njihove osebne okoliščine rase, jih vrednostno razdelila in ob tem podala jasno sporočilo o manjvrednosti temnopoltih ljudi," je v izjavi za javnost zapisal Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Izjavo voditeljice je najprej obravnaval z vidika svobode izražanja po 39. členu Ustave RS in 10. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Ti dve določbi varujeta tudi podajanje informacij in idej, ki šokirajo, žalijo in motijo državo oziroma kateri koli del prebivalstva.

"Zagovornik je ocenil, da izjava voditeljice v sklopu oddaje ne uživa varstva po EKČP. Izjava voditeljice namreč hudo posega v temeljne pravice nekaterih oseb, in sicer v pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti in v pravico do varstva pred spodbujanjem neenakopravnosti in nestrpnosti, kot to določa 63. člen Ustave RS," navaja.