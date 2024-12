Tvegana nosečnost – od strahu do optimizma

"Edini način, da to zdravimo, je, da rodimo otroka," pojasnjuje doktor Miha Lučovnik, specialist ginekologije in porodništva, vodja oddelka za intenzivno perinatalno medicino.

V Nastjnem primeru je bilo to nevarno, saj je bila noseča zgolj 24 tednov, otrok ni bil dovolj razvit. Takšnih primerov je v Sloveniji le 3-4 letno. Zato se je zdravniški tim odločil za podaljševanje nosečnosti s postopkom plazmafereze – čiščenjem krvi. Tekoči del krvi – to je plazma –zavržemo in s tem odstranimo protitelesa ali neke druge sestavine krvi, ki so škodljive oziroma predvidevamo, da povzročajo bolezen, postopek plazmafere pojasni dr. Jakob Gubenšek s kliničnega oddelka za nefrologijo. Nastji so nosečnost na ta način podaljšali za 17 dni. Rodila je zdravega, 740 gramov težkega fantka.