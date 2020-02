Tvegane in nevarne intervencijske vožnje zahtevajo izjemno psihološko pripravljenost

Hitre, tvegane, nevarne - takšne so običajno intervencijske vožnje gasilcev, reševalcev in policistov. Dovoljena jim je recimo vožnja skozi rdečo luč, ki pa mora biti varna. Če se zgodi nesreča, je zanjo odgovoren voznik, tudi če je na nujni vožnji. Dobra psihološka pripravljenost na različne razmere je zelo pomembna in vozniki lahko svoje sposobnosti preizkusijo v posebnem simulatorju na Vranskem.