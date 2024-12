'Tveganja pojavov ekstremnega nasilja v slovenskih šolah so majhna'

Daljše sporočilo je poslal tudi minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, ki je poudaril, da se na ministrstvu ves čas zavzemajo za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja otrok in mladostnikov v Sloveniji. "Tveganja pojavov ekstremnega nasilja v slovenskih šolah so sicer majhna, kljub temu pa je izredno pomembno, da smo ves čas, ne samo ob tovrstnih nasilnih in tragičnih dogodkih, kakršen se je zgodil dopoldne na zagrebški osnovni šoli, pozorni na učence in dijake, na njihove morebitne stiske in strahove ter na dogajanje v šolskem prostoru na splošno," je poudaril.

Šole je ob tem pozival predvsem k skrbni, previdni in umirjeni komunikaciji z učenci, dijaki in starši ter k izogibanju vsakršnim paničnim reakcijam, ki bi pri otrocih in mladostnikih morda stiske samo še poglobile. Učiteljem in strokovnim dedlavcem šol, ki vsakodnevno skrbijo za varno in spodbudno učno okolje, pa je izrekel posebno zahvalo.