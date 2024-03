Tveganja pri varovanju tožilke, Poklukar odredil izredni nadzor

Na Policiji pravijo, da so bila ugotovljena tveganja takšne narave, da so terjala sprejetje ustreznih ukrepov za odpravo tveganj. Čeprav na Policiji konkretnega postopka niso razkrili, ker zaradi varnosti ne razkrivajo podatkov o osebah, ki jih varuje Policija, Večer poroča, da gre za primer varovanja tožilke, ki specializirano državno tožilstvo (SDT) zastopa v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb in je bila deležna resnih groženj.

Ker naj generalni direktor Policije Senad Jusić po pisanju časnika po ugotovljenih domnevnih nepravilnostih ne bi ukrepal zoper vodstvo Centra za varovanje in zaščito, je tožilka na to opozorila notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Slednji je 28. februarja direktoratu za policijo in druge varnostne naloge naročil, da opravi izredni nadzor nad delom centra in vodstvom Policije, nadzor pa po poročanju časnika še ni končan.