'Tveganje cepljenja v primerjavi s prednostjo cepljenja zanemarljivo'

Strokovnjaki javnega zdravja in imunologije so na posvetu o spremembah zakonodaje na področju cepljenja poudarili, da lahko le z vzdrževanjem dovolj visoke precepljenosti zagotovimo zdravje družbe. Zanikali so očitke, da ne spremljajo stranskih učinkov cepiv, ki pa so po njihovih navedbah zanemarljivi v primerjavi s prednostmi cepljenja.

Človeštvo že od nekdaj in bodo tudi v prihodnje spremljale nalezljive bolezni, cepljenje pa učinkovito preprečuje številne med njimi. Cepljenja proti boleznim, ki še niso izkoreninjene, ne moremo opustiti, je prepričan pediater infektolog in strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn, ki so ga v učinkovitost in varnost cepiv prepričale tudi njegove dolgoletne raziskovalne in klinične izkušnje.

Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je spomnila, da je cepljenje najučinkovitejši javnozdravstveni ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. S pomočjo cepljenja so bile obvladane številne nalezljive bolezni, kot so davica, rdečke, mumps. Nekatere bolezni, na primer ošpice, se bližajo eliminaciji, črne koze pa smo s cepljenjem uspeli iztrebiti. "Glavni namen cepljenja je zaščita cepljene osebe, posredno pa ščiti tudi tiste, ki prihajajo v stik z njo. Ob visokem deležu cepljenih v populaciji zagotavlja kolektivno imunost,"je še povedala Grgič Vitkova. Slednje je izpostavila tudi pediatrinja infektologinja Nataša Toplak, ki dela z otroki s prizadetim imunskim sistemom. "Imunsko oslabeli otroci so za okužbe še bolj ogroženi, zato je cepljenje za njih zelo pomembno. V primeru, ko ne smejo biti cepljeni, mora biti za njihovo zaščiti precepljena okolica," je bila jasna.

