Tveganje revščine se povečuje, a kakovost življenja v Sloveniji visoka

Ljubljana, 13. 05. 2026 12.50 pred 1 uro 4 min branja 8

Avtor:
STA
Otvoritev Bloudkovega parka

Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta, v najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). A kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine.

Dokument z naslovom Kakovost življenja v Slovenji - Poročilo o razvoju 2026 je Umar predstavil danes v Ljubljani. V njem je zapisano, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje njenih razvojnih potencialov.

S poročilom o razvoju Umar letno spremlja uresničevanje strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je vlada sprejela konec leta 2017, njen osrednji cilj pa je zagotavljanje kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. "Kakovost življenja je visoka in ima pozitiven trend, tako na kratek kot na dolgi rok," je ključno ugotovitev tokratnega poročila povzel Peter Wostner iz Umarja.

Kot je pojasnil, se Slovenija po večini globalnih sinteznih indeksov kakovosti življenja še naprej uvršča med uspešnejše države EU. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej, pričakovana zdrava leta življenja ostajajo nad povprečjem EU. Ob visoki zaposlenosti, rasti dohodkov, nizkih dohodkovnih neenakostih in razmeroma učinkovitih sistemih socialne varnosti so pogoji za življenje razmeroma ugodni.

Kljub temu se od leta 2021 povečujejo tveganja socialne izključenosti, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, kjer se prekrivajo različni vidiki prikrajšanosti. Zaostruje se dostopnost stanovanj, poslabšuje se tudi kakovost izobraževanja, ugotavlja poročilo.

Kakovost življenja v regijah je razmeroma uravnotežena, pri čemer pa najuspešnejše regije niso nujno tudi najbogatejše, saj na kakovost življenja pomembno vplivajo tudi socialni, okoljski in prostorski dejavniki, pri katerih gospodarsko šibkejše regije lahko dosegajo boljše rezultate. Wostner je tako kot zanimivost omenil, da kakovost življenja po teh kazalnikih ni največja v osrednjeslovenski regiji, ki ima najvišji BDP na prebivalca, pač pa na Gorenjskem. Po drugi strani se je najslabše uvrstila obalnokraška regija, po BDP na prebivalca druga najbolj razvita slovenska regija.

'Premalo investiramo, premalo se ukvarjamo z digitalizacijo'

Opozoril je, da se v Sloveniji prepočasi prilagajamo okoliščinam, v katerih smo se znašli. "Premalo investiramo, premalo se ukvarjamo z digitalizacijo," je dejal in izpostavil še problematiko demografije. V naslednjih dveh desetletjih in pol bo v Sloveniji sposobno delati za eno mestno občino Maribor in eno mestno občino Nova Gorica manj ljudi in če hočemo ohranjati standard, ki ga imamo, bomo morali to nadomestiti.

Zaposlovanje delavcev iz tujine, ki so večinoma manj izobraženi, se mu ne zdi pametno. "Druge države delajo drugače, vodilne inovatorke imajo denimo strukturo priseljencev veliko bolj usklajeno s strukturo izobrazbe domačega prebivalstva," je dejal. V Sloveniji so tuji delavci konec leta 2025 predstavljali 16 odstotkov vseh delovno aktivnih, ker jih tretjina prejema plačilo v višini minimalne plače, pa je tudi tveganje revščine med njimi večje.

Wostner je dejal, da je stopnja tveganja revščine v Sloveniji sicer nižja kot v povprečju v EU. Vendar se izpostavljenost pri določenih skupinah prebivalstva, kot so priseljenci, nizko izobraženi, enočlanska gospodinjstva in samozaposleni, povečuje, "ker smo premalo pozorni na njih". Ljudi, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu tveganju revščine, je 157.000, je opozoril.

Nizka rast produktivnosti - ključna omejitev

Poročilo ugotavlja, da ključna omejitev hitrejšega gospodarskega dohitevanja razvitejših držav ostaja nizka rast produktivnosti. To pomeni nujnost prehoda v razvojni model, ki temelji na ustvarjanju, širjenju in uporabi znanja. Obenem višja produktivnost krepi javnofinančno vzdržnost in ustvarja ustrezne razmere za dolgoročno zagotavljanje kakovostnih javnih storitev, ki so pomemben steber celostne kakovosti življenja.

Preberi še Umar napoved letošnje rasti BDP poslabšal na 0,8 odstotka

Na kakovost življenja vpliva tudi stanje okolja. Ohranjenost naravnega okolja je razmeroma dobra, ekološki odtis pa ostaja visok predvsem zaradi velikega ogljičnega odtisa, povezanega z visoko rabo fosilnih goriv v prometu, piše v poročilu.

Za ohranjanje blaginje in uspešen razvoj je potrebno odločneje ukrepanje na več področjih, je menila v.d. direktorice Umarja Alenka Kajzer. Okrepiti je treba razvoj in razpoložljivost človeškega kapitala, izboljševati življenjske pogoje vseh generacij ter okrepiti prehod v nizkoogljično družbo, je naštela. Za vse to pa je po njenih besedah pomembno tudi, da se pospeši rast produktivnosti ter izboljšata institucionalno okolje in razvojna usmerjenost javnih financ.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
13. 05. 2026 14.04
Po moje se bo tveganje za revščino kmalu povečalo, saj namesto, da bi delali kaj koristnega, še na vladi niso, pa so že s polnimi rokami in govorjenjem zagrabili za ideološke teme, kako spreobrniti zgodovino in kako dati veljavo domačim izdajalcem v zgodovini. Nekaj so govorili na kratko, toliko, da so pridobili na svojo stran, o potrebnih posegih za boljše življenje v Sloveniji, ampak, tega niso mislili resno, ker so se bolj ukvarjali, kako spreobrniti zgodovino po njihovi želji. In v tem daje pobude najbolj zagrizen komunist v zgodovini Jugoslavije in Slovenije. Ostali podrepniki, ki pričakujejo nagrado, pa veselo ploskajo ob tem.
Odgovori
0 0
Smuuki
13. 05. 2026 13.44
Kdor dela, komur napor ni tuj živi. Životarijo volilci levice ki samo čakajo nakazilo. Volilci leve opcije sindikalisti, nvo jevci živijo nadpovprečno dobro. Životarijo kmetje, preprosti delavci, trgovci, negovalno osebje, hišniki, kuharji. Daleč, še zelo daleč od pravične družbe smo. Plačna nesorazmerja so zdaj po izvedeni plačni reformi še večja. Lukčeva reforma je reforma krivic
Odgovori
+1
1 0
Mikl
13. 05. 2026 13.43
Sam da je Jansa se vrnu, že strašijo medijih ...
Odgovori
0 0
veneti
13. 05. 2026 13.42
V Sloveniji je brezposelnost 3% mi pa uvažamo na tisoče migrantov vsak mesec. Ko je prosto stanovanje iz cele Bosne kličejo za najem ko še služb nimajo. Stanovanja so predraga saj je ogromno povpraševanja zaradi uvoza množic. Poskrbite za Slovence, ko nam bo bolje pa povabimo nove migrante. In za vsako delovno mesto se more Slovenec boriti z celo Bosno saj je po podatkih vlade preveč delovnih mest in moremo ljudi množično uvažati. Da sploh ne govorim da sploh nimamo mej. Če je pa njihovo dobro bolj pomembo od našega pa naj vlada pove in se bomo začeli seliti in jim uradno lahko predajo ključe države.
Odgovori
+2
2 0
coviden
13. 05. 2026 13.30
se strinjam, v Sloveniji je kakovost življenja na res visoki ravni. Seveda to zanikajo tisti, ki si želijo oblast ter tisti, ki niso bili še dlje od svojega vrtička.
Odgovori
+0
1 1
St. Gallen
13. 05. 2026 13.16
Vabljeni v Svico na ogled
Odgovori
+1
3 2
Celjan78
13. 05. 2026 13.41
a misliš tja, kjer ne smeš zvečer kašljati, ker s tem motiš soseda, ki te prijavi?
Odgovori
-1
0 1
bronco60
13. 05. 2026 13.10
Pismo, po trgovinah pa polni vozički , parkinga ni za dobit, ljudje se obnašajo, kot, da imajo vse on še več, koga farbajo sindikati in levičarji, saj nas vodijo že 80 let, zato se pa cedita med in mleko.
Odgovori
+2
3 1
