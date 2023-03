Tveganjem za bolezni ustne votline še posebej izpostavljeni kronični bolniki

Matej Praprotnik je poudaril, da sodobna medicina omogoča načine zdravljenja, ki so vedno bolj uspešni, vendar pa kljub temu vplivajo na človeško telo. Zaradi napredka na področju medicine se prebivalstvo stara, vedno več bolnikov pa tako jemlje zdravila za kronične bolezni.

Vplivi teh zdravil na zdravje ustne votline in zob so pogosto hudi, predvsem pri zdravljenju kroničnih bolezni srca, jeter in ledvic ter raka v ustni votlini. Pri teh je namreč nujno intenzivno zdravljenje kronične bolezni, ki pa ima zaradi stranskih učinkov lahko uničujoč vpliv na ustno votlino. To lahko v primeru nezdravljenja privede tudi do smrti, je opozoril Praprotnik.