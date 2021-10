Prihajajo hladni dnevi, ko rekreacija zunaj ne bo več tako zelo prijetna. Vsi, ki bi želeli imeti zdravo, močno in lepo oblikovano telo, ste vabljeni v nove fitnese v Sloveniji - Clever Fit.

Nemška veriga fitnesov, ki je prisotna že v Avstriji, Švici in na Češkem, je v letošnjem letu pričela navduševati tudi slovenske ljubitelje fitnesa. Premium fitnes ponudnik spada med vodilne fitnes verige v Evropi in pod okriljem cleverfit skupine trenutno deluje že več kot 460 studiev.

V Sloveniji lahko trenirate že v 3 Clever fit fitnesih, in sicer v dveh ljubljanskih ter v Kranju. V prihodnosti jih boste lahko srečali tudi v Mariboru, pa še na 3. lokaciji v Ljubljani. Vsi, ki želite živeti aktivno in skrbeti za svoje zdravo telo, vam Clever fit nudi najboljše pogoje. S pametno izbranimi vadbami, pri čemer vam lahko pomagajo tudi trenerji, bo aktivno vaše celotno telo. Od jutra do večera Filozofija fitnes mreže Clever fit je, da se stranke pri njih počutijo dobro. Temu primeren je tudi delovnik, ki se prilagaja vašemu delovnemu ritmu, od jutra do večera. V fitnes centrih z najnovejšo opremo in napravami, ki bodo zadostile potrebe tako vrhunskih športnikov kot rekreativcev, lahko pričakujete tudi wellness storitve in res prijetno okolje. Vrhunske garderobe, čiste kopalnice in brezhibni telovadni prostori so tukaj samoumevni.

Tvoje telo je tvoj tempelj Se kdaj vprašate, kako dobro res skrbite za svoje telo? Mu nudite zdrave obroke, dovolj gibanja, ki je nujno potrebno za dobro počutje in seveda ne pozabite tudi, da niste preveč pod stresom oz. se mu čim bolj izogibate. Za manj stresa in gibanje lahko poskrbijo v Clever fit, saj vam bodo pomagali, da boste svoje telo oblikovali glede na cilje, ki ste si jih zastavili. O vaših željah se bodo z vami pogovorili vrhunski trenerji in vam ponudili različne metode vadbe. Lahko se pridružite skupini ali pa raje trenirate sami. V fitnesu Clever fit boste našli vadbo, ki vam ustreza. Pričnite že oktobra Da bo odločitev za redno gibanje, še lažja in ne boste odlašali na jutri ali prihodnji mesec, vstopite v Clever fit fitnese še v mescu oktobru, saj vam nudijo prav posebne akcijske pakete. Več o tem, kateri paket boste izbrali zase, poglejte TUKAJ.

In za konec le še nekaj. Tudi tisti, ki boste prvič prišli v fitnes Clever fit imejte v mislih, da so prav vsi nekoč naredili ta korak in če boste vztrajali, vam bo vaše telo več kot le hvaležno. Občutek pripadnosti v Clever fit delijo z vsemi, s tistimi, ki so že del njihove edinstvene skupnosti in tistimi, ki si ji šele želite pridružiti.