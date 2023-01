Na zahodu nič novega: Pentagon z armado lažnih profilov nad 'sovražne režime'

Razkritje dogovarjanj vodstva Twitterja z ameriškimi varnostnimi agencijami in demokratsko stranko glede prikrivanja nekaterih kompromitirajočih informacij, ki se nanašajo na ameriško notranjo in zunanjo politiko, je neločljivo od konteksta Muskovega prevzema Twitterja. Musk, ki je dolga leta užival naklonjenost tako levega kot desnega esteblišmenta in bil kritik deležen pretežno le z radikalnih polov, je ob kontroverznem prevzemu tehnološkega giganta in napovedi čistk v vrhu in med zaposlenimi krepko razširil svoj nabor nasprotnikov.

Doslej je bilo objavljenih osem analiz dokumentacije. Prva se nanaša na zgodbo New York Posta o računalniku predsednikovega sina Hunterja Bidna, ki jo je Twitter poskušal skriti pred javnostjo, tako da je onemogočil deljenje povezave. Zgodba o računalniku in spornih sporočilih ter fotografijah in posnetkih naj bi bila po oceni Twitterja in Facebooka lažna. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako, saj so liberalni mediji zavoljo kampanje Joeja Bidna afero z računalnikom pred volitvami zavestno pometli pod preprogo. Druga analiza se je nanašala na t. i. shadowbanning oz. blokiranje ali delno blokiranje uporabnikov ali njihove vsebine, tretja na odstranitev Donalda Trumpa s Twitterja, četrta na pohod Trumpovih privržencev na Kapitol ter dileme glede moderacije objav in uporabnikov, ki so pohod podprli, peta analiza se je nanašala na vplivanje zaposlenih na odločitev o odstranitvi Trumpa s Twitterja. Naslednji dve sta obravnavali vpletanje FBI in drugih varnostnih služb v zgodbo o Hunterjevem računalniku ter sankcioniranje več uporabniških računov, ki so (domnevno) širili neresnice o volitvah.

Stvari, ki so jih odkrili, pa, kot kaže, niso prinesle večjega učinka. Najprej so o tem večji mediji predvsem nepompozno poročali ali pa ugotovitve celo ignorirali, pa tudi vsebina ne razburja in preseneča več nikogar.

Družbena omrežja v šapi Pentagona in ameriške dezinformacije o sovražnih režimih

Če se prvih sedem sklopov nanaša predvsem na notranjo ameriško politiko, pa osmi obravnava posege ZDA in njihovega ministrstva za obrambo na tuje prek vplivanja na tehnološke gigante. Kot ugotavljajo 'Muskovi novinarji', je Twitterjeva Skupina za integriteto na beli seznam dodala račune Centralnega poveljstva Združenih držav Amerike (CENTCOM), ki so bili uporabljeni za izvajanje kampanj spletnega vpliva v drugih državah.

O tem je sicer že pred objavo dokumentov, septembra lani, pisal The Washington Post. Ministrstvo za obrambo je namreč zahtevalo notranjo revizijo delovanja skupin za spletne operacije. Pentagon je takrat zaskrbelo, da bo razkritje vojske botov in lažnih računov za manipulacijo občinstva na tujem ogrozilo visoko moralno pozicijo, ki si jo Washington prisvaja v odnosu do preostalega sveta. Post je takrat poročal, da je revizija razkrila, da so predstavniki Twitterja in Facebooka večkrat neposredno obvestili Pentagon, da so njegovi napori pri vodenju psihološke vojne na platformah zaznani in razkrinkani.

Facebookov direktor za odpravo globalnih groženj David Agranovich, ki je šest let preživel v Pentagonu, preden je postal direktor za obveščevalne dejavnosti Sveta za nacionalno varnost ZDA, naj bi poleti 2020 kontaktiral ministrstvo za obrambo in opozoril svoje nekdanje kolege, da "če jih je Facebook lahko zavohal, jih lahko tudi ameriški sovražniki". Kot je poročal Washington Post, težava za Agranovicha ni bila v tem, kaj je Pentagon počel, pač pa, da je bil pri tem razkrinkan. Spletna revija The Cradle, ki se osredotoča na geopolitiko Zahodne Azije, ob tem izpostavlja, da so uslužbenci Twitterja in Facebooka podpirali uporabo svojih platform v kampanjah informacijske vojne proti "sovražnim režimom" ter ameriškemu ministrstvu za obrambo celo svetovali, kako lahko svoje dejavnosti bolje in učinkoviteje skrije.

Notranja e-pošta in dokumenti s Twitterja, ki jih je objavil The Intercept, so potrdili, da vodstvo Twitterja ni le odobrilo Pentagonove mreže računov trolov in botov, ampak jim je zagotovilo tudi znatno notranjo zaščito z uvrščanjem na t. i. beli seznam. Ta praksa je, navaja časnik, uporabnikom računov omogočila nekaznovano delovanje kljub grobemu kršenju pravil platforme. Status "belega seznama" pa je tem računom tudi dejansko podelil algoritemske in druge privilegije, čeprav ni šlo za verificirane račune z modro kljukico. Kot je poročal The Cradle, so ti računi dolga leta poskušali vplivati na dojemanje družbene in politične stvarnosti in vedenje posameznikov, akterjev in skupin v zahodni Aziji, zlasti v Iranu, Iraku, Siriji in Jemnu. V mnogih primerih so imeli uporabniki za profilne fotografije ponarejene slike realističnih človeških obrazov, ki jih je ustvarila umetna inteligenca.