TZS pozvala k ustavitvi primerjanja cen osnovnih živil: nepravilnosti in napake

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je kmetijsko ministrstvo pozvala, naj začasno ustavi projekt primerjanja cen osnovnih živil. Z ministrstvom so se že dogovorili za sestanek, na katerem bodo proučili strokovna vprašanja, da bi preprečili nepravilnosti in napake v popisu cen, so danes sporočili iz zbornice.

TZS je ministrico Ireno Šinko v torek opozorila na ugotovljene nepravilnosti in napake, ki nastajajo v okviru projekta Primerjalnik cen osnovnih živil. "Nepravilnosti in napake, na katere opozarjajo trgovci, se kažejo kot primerjava med seboj neprimerljivih izdelkov, napačni so popisi cen in slikovne oznake," so našteli in poudarili, da se to "odraža v obliki nepopravljive škode, ki nastaja trgovskim družbam".

Na sestanku s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo proučili strokovna vprašanja, kamor med drugim sodita izbrana metodologija in poznavanje blagoznanstva, so napovedali. "Tudi na ta način bomo lahko izboljšali pristop k izvajanju monitoringa oz. k spremljanju cen med seboj primerljivih izdelkov. Naš cilj je namreč isti: ublažiti in obvladati draginjo," so zapisali.