Elektronska aplikacija bi morala potniku pred začetkom vožnje prikazati predvideno pot, najvišjo možno ceno vožnje ter model in registrsko označbo vozila. S predlaganimi spremembami gre država nasproti ponudnikom, ki uporabljajo tovrstni model prevozov, med njimi Uber. Ta v Sloveniji že deluje, a prevoze opravlja po pravilih, ki veljajo za taksiste.

Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu med drugim uvaja tudi obvezno znanje slovenskega jezika za taksi voznike, najmanj na ravni A1, na dvojezičnih območjih pa še jezika narodne skupnosti.

Vlada bo obravnavala predlog zakona o poroštvu za vzporedni tir ob drugem železniškem tiru Koper-Divača. Od potrebnih skupno 486,2 milijona evrov bodo posojila po načrtu predstavljala 252,4 milijona evrov.

Najmanjši delež financiranja pri gradnji vzporednega levega tira predstavlja kapital, in sicer 43,5 milijona evrov, pri čemer je vlada 2TDK že dokapitalizirala. Dodatnih 190 milijonov evrov predstavlja podpora v obliki različnih nepovratnih sredstev. Preostanek financiranja predstavljajo posojila. Financiranje bodo predvidoma zagotovile Evropska investicijska banka in komercialne banke.