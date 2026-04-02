Uber odslej tudi v Mariboru

Uber je tako po Ljubljani, kjer je začel delovati maja lani, zdaj na voljo tudi v Mariboru. Mariborski župan Saša Arsenovič je prihod Uberja pozdravil: "Naša prioriteta ostaja podpora sodobnim rešitvam, ki prebivalcem in obiskovalcem omogočajo dostopnejše ter okolju prijaznejše premikanje po mestu. Prepričani smo, da bo Uber obogatil nabor lokalnih prevoznih storitev, izboljšal povezljivost mesta in vsem uporabnikom zagotovil večjo stopnjo udobja."

Kot so navedli v Uberju, je od uvedbe storitve v Ljubljani zanimanje za Uber med uporabniki in licenciranimi vozniki stalno raslo, kar po njihovem potrjuje jasno potrebo po sodobnih, aplikacijsko podprtih možnostih prevoza. "Platforma je v kratkem času prispevala k boljši dostopnosti zanesljivih prevozov in ustvarila dodatne priložnosti za lokalne voznike, pri čemer deluje v celoti skladno z lokalnimi predpisi. Sprejetost v Ljubljani je pokazala, da uporabniki cenijo priročno rezervacijo prek aplikacije, pregledne cene, brezgotovinsko plačevanje in sledenje vožnji v realnem času. Ti pozitivni odzivi so pomembna referenca," so zapisali.

Direktorica Uberja za Slovenijo in Hrvaško Morena Šimatić je pojasnila, da jim sodelovanje z lokalnimi taksi prevozniki omogoča, da v slovenska mesta uvajajo sodobne, zanesljive in pregledne rešitve mobilnosti, ki dopolnjujejo obstoječo ponudbo. "Z lokalnimi partnerji želimo graditi dolgoročno sodelovanje in postati zaupanja vreden del mariborskega mobilnostnega ekosistema," je izpostavila.

Aplikacija Uber omogoča hitro in učinkovito povezovanje potnikov z licenciranimi vozniki. Platforma spodbuja tudi kulturo odgovornosti, saj lahko po vsaki vožnji tako potniki kot vozniki ocenijo svojo izkušnjo in prispevajo k izboljšanju kakovosti storitve, so zapisali v družbi in dodali, da ostajajo zavezani tesnemu sodelovanju z lokalnimi deležniki in podpiranju trajnostnih, učinkovitih ter sodobnih rešitev mobilnosti po vsej Sloveniji.

Uporabniki lahko tako od danes tudi v Mariboru odprejo aplikacijo Uber in naročijo vožnjo. Po vnosu ciljne lokacije jim bo aplikacija prikazala okvirno ceno in jih povezala z voznikom, ki lahko sprejme vožnjo. Potniki bodo nato prepeljani na izbrano lokacijo v partnerskem vozilu, pri čemer bodo plačali znesek, ki ga določa taksimeter. Po vsaki vožnji bodo imeli tako potniki kot vozniki možnost oceniti drug drugega, potniki pa bodo lahko voznikom prek aplikacije ponudili tudi pohvalo ali napitnino.