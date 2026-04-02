Slovenija

Uber odslej tudi v Mariboru

Maribor, 02. 04. 2026 10.24 pred 26 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
STA N.L.
Uber prihaja v Slovenijo

Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber je prek strateških partnerstev z lokalnimi licenciranimi prevozniki danes začel delovati tudi v Mariboru. Uporabniki storitve lahko tako v štajerski prestolnici že odprejo aplikacijo Uber in naročijo vožnjo, so sporočili iz družbe. Mestna občina Maribor je vstop platforme pozdravila.

Uber je tako po Ljubljani, kjer je začel delovati maja lani, zdaj na voljo tudi v Mariboru. Mariborski župan Saša Arsenovič je prihod Uberja pozdravil: "Naša prioriteta ostaja podpora sodobnim rešitvam, ki prebivalcem in obiskovalcem omogočajo dostopnejše ter okolju prijaznejše premikanje po mestu. Prepričani smo, da bo Uber obogatil nabor lokalnih prevoznih storitev, izboljšal povezljivost mesta in vsem uporabnikom zagotovil večjo stopnjo udobja."

Uber je v Ljubljani začel delovati maja 2025.
FOTO: Bobo

Kot so navedli v Uberju, je od uvedbe storitve v Ljubljani zanimanje za Uber med uporabniki in licenciranimi vozniki stalno raslo, kar po njihovem potrjuje jasno potrebo po sodobnih, aplikacijsko podprtih možnostih prevoza. "Platforma je v kratkem času prispevala k boljši dostopnosti zanesljivih prevozov in ustvarila dodatne priložnosti za lokalne voznike, pri čemer deluje v celoti skladno z lokalnimi predpisi. Sprejetost v Ljubljani je pokazala, da uporabniki cenijo priročno rezervacijo prek aplikacije, pregledne cene, brezgotovinsko plačevanje in sledenje vožnji v realnem času. Ti pozitivni odzivi so pomembna referenca," so zapisali.

Ceno še vedno določa tudi taksimeter

Direktorica Uberja za Slovenijo in Hrvaško Morena Šimatić je pojasnila, da jim sodelovanje z lokalnimi taksi prevozniki omogoča, da v slovenska mesta uvajajo sodobne, zanesljive in pregledne rešitve mobilnosti, ki dopolnjujejo obstoječo ponudbo. "Z lokalnimi partnerji želimo graditi dolgoročno sodelovanje in postati zaupanja vreden del mariborskega mobilnostnega ekosistema," je izpostavila.

Aplikacija Uber omogoča hitro in učinkovito povezovanje potnikov z licenciranimi vozniki. Platforma spodbuja tudi kulturo odgovornosti, saj lahko po vsaki vožnji tako potniki kot vozniki ocenijo svojo izkušnjo in prispevajo k izboljšanju kakovosti storitve, so zapisali v družbi in dodali, da ostajajo zavezani tesnemu sodelovanju z lokalnimi deležniki in podpiranju trajnostnih, učinkovitih ter sodobnih rešitev mobilnosti po vsej Sloveniji.

Uporabniki lahko tako od danes tudi v Mariboru odprejo aplikacijo Uber in naročijo vožnjo. Po vnosu ciljne lokacije jim bo aplikacija prikazala okvirno ceno in jih povezala z voznikom, ki lahko sprejme vožnjo. Potniki bodo nato prepeljani na izbrano lokacijo v partnerskem vozilu, pri čemer bodo plačali znesek, ki ga določa taksimeter. Po vsaki vožnji bodo imeli tako potniki kot vozniki možnost oceniti drug drugega, potniki pa bodo lahko voznikom prek aplikacije ponudili tudi pohvalo ali napitnino.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JApajaDAja
02. 04. 2026 16.19
je na aplikaciji videna slika voznika ime ?
mackon08
02. 04. 2026 13.45
Ma kakšen Uber , o je slaba kopija, pravi Uber tipove koliko plačaš pa če ti je všeč vzameš, če ne pa ne.
Anonymous88
02. 04. 2026 13.25
To ni Uber, to je spet ista Taxi mafija. Edini da imam tak sistem, noro. Past za turiste ki ne vejo da kličejo drag taksi!!
Pismonosa
02. 04. 2026 11.47
Tooo zdaj bo Uber videl, kaj je balkanski sitem in kreativnost, zrušimo Uber v roku enega leta.
anabanana
02. 04. 2026 10.56
Počasi bomo morali za vsako storitev aplikacijo, kam to pelje
Pismonosa
02. 04. 2026 12.06
Pelje v žepe drugih ljudi, sploh tistih, ki so izumili aplikacijo
St. Gallen
02. 04. 2026 10.54
Ni opcije placila z gotovino. Prvi minus. Vozijo samo taxi-ji Drugi minus.
mackon08
02. 04. 2026 13.47
St. Gallen to, da ni opcije plačilo z gotovino je +, nima se šofer kaj ukvarjati z gotovino in zapleti z drobižem. Kartica je zakon.
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
