Uber prihaja v Slovenijo 20. maja

"Prihod tega vodilnega podjetja v svetu na področju prevozov na zahtevo in mobilnostnih rešitev v Slovenijo predstavlja pomemben korak k izboljšanju prevoznih možnosti in spodbujanju inovacij v regiji. Veseli nas, da lahko pomagamo Uberju proslaviti to prelomnico in podeliti njihovo vizijo trajnostne in dostopne mobilnosti v Sloveniji," so zapisali v vabilu na dogodek, ki ga bo gostila ameriška odpravnica poslov Melania Arreaga.

V Uberju so aprila za spletni portal Žurnal24 potrdili, da razmišljajo o prihodu v Slovenijo in da ocenjujejo stanje. "Zagotavljamo, da bomo v primeru vstopa na slovenski trg delovali popolnoma v skladu z lokalno zakonodajo, kot to velja v vseh državah, kjer naša aplikacija že deluje," so zapisali.

Da ima podjetje namen vstopiti na slovenski trg, in sicer v okviru obstoječih zakonskih podlag v Sloveniji, so aprila potrdili tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.