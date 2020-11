Uber v Sloveniji že v začetku leta 2021? Pogoji bi bili enaki kot za taksiste

V Slovenijo bi lahko že v začetku prihodnjega leta zapeljal Uber, ki prinaša modernejše in predvsem enostavnejše naročanje taksi prevozov. Mobilna aplikacija bi na zemljevidu prikazala ponudnike v bližini, izračunala pa bi tudi ceno storitve. O Uberju je bilo sicer prvič govora že leta 2016, a ker takrat vozniki ne bi potrebovali licence in jim ne bi bilo treba biti profesionalni vozniki, so taksisti opozarjali na nelojalno konkurenco. Zdaj pa bodo pogoji za vse enaki.