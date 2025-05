Zapletena politična pot Uberja do slovenskih cest

175 milijonov strank v 70 državah, ki so lani opravile 11 milijard prevozov - to je svetovni doseg aplikacije Uber, ki jo bomo po nekaterih napovedih čez slab teden dobili tudi v Sloveniji. "Če bo Uber prišel v Slovenijo in če bo delal po naši zakonodaji, je dobrodošel. Če bo pa delal tako, kot deluje vsaj povsod po svetu, poglejmo si primer na Hrvaškem, bo pa potem hudič," meni Silvo Mikša iz City Taxija.

Prihod Uberja se je sicer v Sloveniji napovedoval že večkrat. Pod vlado Mira Cerarja je takratni minister za javno upravo Boris Koprivnikar z Uberjem že leta 2016 podpisal skupno pismo o nameri: "Mi pričakujemo, da bo tudi Uber verjetno v kratkem uspel začeti z vožnjo, vendar ne kot fizične osebe, ampak s pomočjo licenciranih prevoznikov, kar je v okviru obstoječe zakonodaje možno, seveda pa bo treba zakonodajo še prilagajati," je septembra 2016 napovedoval takratni minister Koprivnikar.

V zrak so skočili predstavniki sindikatov in nevladne organizacije, od ministra pa zahtevali takojšen odstop od sodelovanja z Uberjem, interes multinacionalke pa se je v naslednjih letih ohladil. "Predvsem zaradi tega, ker Uber ni izpolnil zahtev, ki jih v naši zakonodaji prevozniki morajo izpolniti, da ne bi predstavljali nelojalne konkurence," je nato zatrjeval julija 2022.

Leta 2021 je ministrstvo za infrastrukturo pod tedanjim ministrom Jernejem Vrtovcem pripravilo spremembe zakona, s katerimi so Uberju in sorodnim platformam spet odprli vrata, kar je sprožilo množične proteste taksistov pred parlamentom. "Oni bi radi pripeljali Uber, mi pa vsi že vemo, kaj Uber pomeni in koliko škode naredi vsem," je bil pred tremi leti kritičen podpredsednik sindikata taksistov Janko Belopavlović.