Ste ga videli? Uber že na ljubljanskih cestah

Z izkoriščanjem napredne tehnologije podjetja Uber platforma zdaj učinkovito povezuje potnike z razpoložljivimi licenciranimi vozniki. To bo skrajšalo čakalne dobe za uporabnike in povečalo učinkovitost za voznike.

"Mestna občina Ljubljana pozdravlja prihod Uberja v našo živahno skupnost. Zavezani smo spodbujanju inovacij in zagotavljanju raznolikih ter trajnostnih možnosti prevoza za naše prebivalce in obiskovalce. Veselimo se, da bo Uber prispeval k razvoju mobilnosti v našem mestu, saj verjamemo, da bo njegova prisotnost prinesla večjo priročnost za vse. Pripravljeni smo na sodelovanje, da bo ta integracija koristila vsem, ki živijo v Ljubljani ali jo obiščejo," je poudaril podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik .

Sodelovalni pristop Uberja z lokalnimi prevozniki postavlja Slovenijo med vodilne evropske trge, kjer Uber aktivno združuje moči z obstoječimi taksi in prevoznimi storitvami. Ljubljana je prvo mesto v državi, kjer bodo prebivalci lahko naročili taksi prek aplikacije Uber.

"Navdušeni smo, da lahko platformo Uber predstavimo v Sloveniji. S sodelovanjem z lokalnimi taksi vozniki ustvarjamo ekosistem prevozov, ki koristi vsem. Ponujamo zanesljive in priročne možnosti za potnike ter nove priložnosti za voznike," je povedala direktorica Uberja za Slovenijo in Hrvaško Morena Šimatić in dodala: "Zavezani smo temu, da postanemo dragocen partner v slovenskem mobilnem omrežju."