Ubil je mamo, ker ga je hipnotizirala

"Moje težave so se začele, ko sem bil star približno 27 let. Dobil sem občutek, da me vsi gledajo, da si o meni mislijo slabe stvari, zato sem se začel zadrževati doma," se spominja 43-letnik, s katerim se pogovarjam v prostoru, kamor večina vas, ki to berete, na srečo ne bo nikoli vstopila. To je Enota za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor, kamor so nameščeni ljudje, ki so zakrivili huda kazniva dejanja, a zanje niso odgovorni, ker so bili zaradi duševne bolezni neprištevni in torej ne morejo biti kazensko odgovorni. Torej ne sodijo v zapor, ampak v enoto, kjer imajo pet let časa, da jih spravijo v red. Pa je pet let dovolj dolga doba, da ves strokovni kader, seveda s pomočjo zdravil in številčnih terapevtskih pristopov, vse pozdravi in ukroti hudobno bolezen, ki jih je prisilila narediti nedoumljive stvari? Za oddajo Preverjeno na POP TV je prvi mož forenzične psihiatrije in vodja te enote, asist. mag. Miran Pustoslemšek , dr.med, spec.psiholog, odgovoril dokaj nenavadno. Dejal je, da in ne.

"Zakaj ja? Če se duševna motnja v petih letih ne ozdravi v takšni meri, da je bolnik sposoben živeti v skupnosti, potem je tudi majhna verjetnost, da bi rabili več kot pet let. Zakaj ne? Ker po maksimalno petih letih pri nas padejo v polje zakona o duševnem zdravju, ki pa je bistveno bolj blag z vidika nadzora. In če govorimo o osebah z visokim varnostnim tveganjem, seveda zakon o duševnem zdravju ni dovolj, da bi zagotovil ta nadzor," pove vodja enote.

Sogovornik, ki je s kladivom, s katerim je maloprej popravljal posteljo, z več kot 20 udarci v glavo ubil lastno mamo, ker je bil prepričan, da: "Me mama hoče ubiti in da me hipnotizira. Te težave so me vedno bolj težile in takrat sem jo v hudih blodnjah ubil. Izjemno težko mi je, ko pomislim na to grozljivo dejanje, je pošastno dejanje in ne morem vam povedati, kako zelo to obžalujem."

Pogovor je bil precej mučen in v trenutku, ko sem ga hotela vsaj malce potolažiti in sem mu rekla, da sem tudi jaz mama in da če bi moj otrok meni naredil enako, bi bila, če bi vedela, da se je vendar uredil, da se zdravi in da se trudi, vesela, kajti vsaka mama ima svojega otroka najraje in bi mu tudi takšno grozno dejanje oprostila, če bi vedela, da je v ozadju bolezen. V tistem se je zlomil, ni mogel nadaljevati pogovora. Občutila sem, kakšno bolečino doživljajo ljudje, ki se znajdejo v tej enoti.

Nekoliko lepši konec ima drugi primer, ki bi bil lahko prav tako usoden za nesojeno žrtev, ki ni vedela, da prisluškuje nekdanjemu sošolcu. Tega ni vedela, ker tega ni počela, si pa je to, spet zaradi duševne bolezni, domišljal takrat 22-letni fant, ki je živel povsem običajno življenje in ni imel nobenih težav, sploh ne z nasilnimi dejanji. Za oddajo Svet na Kanalu A je povedal: "Bil je tak čas kot zdaj, konec februarja ali marca, zbudil sem se in se odpravil proti kopalnici, da bi si umil zobe. In kar naenkrat mi je kliknilo v glavi," mi ob sprehodu na ljubljanskem gradu, saj je enoto za forenziko zapustil že pred nekaj leti, pripoveduje danes 28-letni mladenič. Postaven fant, precej zgovoren in sproščen, za katerega gotovo nihče ne bi niti posumil, da ima lahko za seboj takšno izkušnjo.