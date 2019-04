"Ubili so mi sina," pripoveduje oče petletnega Tea, ki je lani umrl v Kliničnem centru Maribor. Zdravnik, ki je zaradi obtožb o malomarnem zdravljenju Bora Nekrepa, ki je prav tako umrl v mariborski bolnišnici, že sedel na zatožni klopi in bil oproščen, naj po očetovem prepričanju ne bi dovolj resno in strokovno obravnaval fanta, ki je nato v nekaj urah umrl v bolnišnici.

Univerzitetni klinični center Maribor je v notranjem nadzoru ugotovil, da je zdravnik ravnal v skladu z doktrino, tožilstvo pa zdaj čaka še mnenje Zdravniške zbornice, da bi se odločilo, ali bo primer prišel na sodišče. Deček je sicer bolehal za izredno redko boleznijo, a naj bi pot od avtomobila v bolnišnico še zmogel sam, se v čakalnici še normalno pogovarjal z mamo, nato pa se je zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo, tako da je izgubil bitko za življenje. Oče je razočaran, da se v letu dni stvari še niso premaknile do te mere, da bi imel odgovore, ki jih nestrpno čaka: Ali je njegov sin umrl zaradi strokovnih napak zdravnika ali ne. Pogovor z očetom malega Tea si poglejte v priloženem videu.