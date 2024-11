V stanovanju našli mrtvega 49-letnika, 24-letnega osumljenca pridržali

V okviru kriminalistične preiskave, zbiranja obvestil in ogleda kraja so ugotovili, da je bil 49-letnik žrtev kaznivega dejanja uboja. Ugotovili so, da je osumljenec kaznivega dejanja 24-letnik, državljan Bosne in Hercegovine, ki je bil znanec žrtve, je na novinarski konferenci povedal kriminalist Irfan Beganović iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. V preiskavi so sodelovali tudi forenzični izvedenci Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Med osumljencem in žrtvijo naj bi prišlo do spora, 24-letnik pa naj bi 49-letnika tako močno poškodoval, da je na kraju umrl. Osumljenec je po dejanju iz stanovanja odšel in s seboj vzel še nekaj predmetov, ki so bili v lasti žrtve.