Učenca sta se pogovarjala, da bosta v razred prinesla orožje

Dodal je, da pri nas prevečkrat zaščitimo storilce. "Iz strahu pred tožarjenjem. Vendar če gre za nasilje, je to treba sporočiti. Dlje ko se to prikriva, v večji stiski je žrtev," je še dodal.

Staršem je sporočila še, da bi lahko širjenje te informacije sprožilo paniko in negativne posledice, ter dodala, da so v šoli naredili vse za razjasnitev situacije in zagotovitev varnosti.

Ravnateljica ene od slovenskih šol je starše obvestila o grožnjah dveh učencev, ki naj bi se v šoli dogovarjala, da bi prihodnji teden v šolo prinesla orožje. V obvestilu je zapisala, da so z njima že opravili razgovor, prav tako je fanta na domu obiskala Policija. O dogodku so obvestili tudi vse ustrezne institucije.

'Z nasilneži se je treba pogovoriti'

Psihoterapevtka Nada Mirnik Trtnik je povedala, da se kot družba na nasilje ne bi smeli kar navaditi. "Z otrokom se je treba pogovoriti, ker imajo dejanja močne posledice, tako za žrtve kot za pedagoške delavce in starše," je povedala.

Brunšek je medtem prepričan, da takšnim grožnjam še vedno sledi premalo dejanj. "Zakonodaja naj bo jasna, razumljiva in sporočilna, da se za dejanja morajo sprejeti posledice, da so sankcionirana in kaznovana," je menil.

Psihoterapevtka meni, da se je treba z nasilneži pogovoriti in da se morajo v pogovor vključiti tudi svetovalni delavci in psihoterapevti, da dobijo sliko, kaj njihovo početje vzbuja v okolici. Po njenem mnenju v takšna dejanja praviloma vodita notranja jeza ali notranji konflikt. "Nima veliko vpliva, ni slišan, agresivne oddaje in videoigre. Ali pa je vzrok nasilje v družini," je povedala in pojasnila, da se na svet odziva z nasiljem, ker ga ne more obvladovati.

"Večinoma se otrok niti ne zaveda razsežnosti grožnje, ki jo poda," še pravi, a dodaja, da je treba vsako grožnjo vzeti resno, ker v resnici ne vemo, kdaj se lahko uresniči.