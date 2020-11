Učenci bodo v letošnjem šolskem letu pridobili precej manj ocen kot ponavadi

Tina Jakše bo januarja šestič postala mama. Ko je pred devetimi leti rodila prvič, je službo zamenjala za svoje največje poslanstvo in ostala doma. V šoli so najstarejši trije - dvojčka Matic in Žan, ki obiskujeta četrti razred, in drugošolkaPika. A ker se šolajo doma, je njihov šolski dan videti precej drugače."Mi smo se odločili za šolanje na domu, ker nam ustreza ta svoboda, da nismo vezani na urnike, da smo več skupaj,"pojasnjuje Tina.

Čeprav imajo starši pri tem veliko svobode, to še ne pomeni, da otroci nimajo ocen. Ocenjevanja so sicer redkejša, znanje učencev na koncu šolskega leta preverijo učitelji. "Tudi spomladi, ko je bil prvi val, smo ob koncu leta opravili izpite. Z učitelji smo na vezi prek mailov, oni nam pošiljajo preverjanja, tako da lahko jaz kot starš sledim temu, kaj otroci že znajo, kje mogoče moramo še kaj narediti," razlaga.