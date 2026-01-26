Mladoletniki moškega zvabili v past, mučili naj bi ga tudi s paralizatorjem

Incident se je zgodil na dvorišču osnovne šole 19. decembra v večernih urah, ko so bili policisti obveščeni o pretepenem moškem. "Na podlagi zbranih obvestil, opravljenega ogleda dejanja, zbranih dokazov smo ugotovili, da je skupina mlajših moških pod pretvezo srečanja z lažno osebo ženskega spola na dogovorjenem mestu pričakala in nato tudi pretepla moškega, pri tem pa uporabljali tako fizično silo kot tudi določene predmete," pojasnjuje Boštjan Velički iz Policijske uprave Maribor.

Kot razkriva časnik Večer, naj bi skupina okoli 20 mladoletnikov dogodek načrtovala. Prek spleta naj bi se lažno predstavljali za privlačno mladenko in moškega zvabili v past. V takih primerih izsiljevalci nato grozijo, da bodo razkrili njihovo komunikacijo z lažno mladoletnico in razkrili njihovo identiteto.

Skupina naj bi moškega obkolila in ga porivala, prav tako naj bi ga slekli, polivali z vodo in uporabili celo paralizator. Izživljanje pa naj bi trajalo več kot uro.

Incident, v katerega naj bi bili vpleteni tudi učenci šole Rače, se je zgodil, ko ni bilo pouka. Policija je obvestila šolo, policistom so izročili posnetke nadzornih kamer.

"Jaz mislim, da se mladi ne zavedajo posledic takih nasilnih ali pa nepremišljenih dejanj. Namreč jemanje zakona v svoje roke je nedopustno in lahko zelo nevarno. Tako da se na šoli dogovarjamo skupaj s Policijo, da bi naredili preventivne aktivnosti, da bi naše učence podučili, kako se pravilno odzivati in ravnati, ko pride do takšnih tveganih situacij," se resnosti situacije zaveda tudi ravnatelj Osnovne šole Rače Rolando Lašič.

Primer v Račah ni osamljen, pred kratkim smo poročali o še enem podobnem primeru, kjer je osumljenih šest moških.