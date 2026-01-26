Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mladoletniki moškega zvabili v past, mučili naj bi ga tudi s paralizatorjem

Rače, 26. 01. 2026 20.25 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Jana Ujčič
Tipkanje

Skupina mladoletnikov naj bi se prek spleta lažno izdajala za privlačno mlajšo žensko. Moškega naj bi zvabili v Rače, na zmenek, ga napadli in oropali. Nad njim naj bi se več kot uro izživljali in ga mučili tudi z električnim paralizatorjem. Med napadalci naj bi bili tudi otroci, mlajši od 14 let, ki pa po zakonodaji niso kazensko odgovorni. Incident se je zgodil decembra v večernih urah na dvorišču osnovne šole v Račah in tudi drugje, policija obravnava šest osumljencev.

Incident se je zgodil na dvorišču osnovne šole 19. decembra v večernih urah, ko so bili policisti obveščeni o pretepenem moškem. "Na podlagi zbranih obvestil, opravljenega ogleda dejanja, zbranih dokazov smo ugotovili, da je skupina mlajših moških pod pretvezo srečanja z lažno osebo ženskega spola na dogovorjenem mestu pričakala in nato tudi pretepla moškega, pri tem pa uporabljali tako fizično silo kot tudi določene predmete," pojasnjuje Boštjan Velički iz Policijske uprave Maribor.

Kot razkriva časnik Večer, naj bi skupina okoli 20 mladoletnikov dogodek načrtovala. Prek spleta naj bi se lažno predstavljali za privlačno mladenko in moškega zvabili v past. V takih primerih izsiljevalci nato grozijo, da bodo razkrili njihovo komunikacijo z lažno mladoletnico in razkrili njihovo identiteto.

Skupina naj bi moškega obkolila in ga porivala, prav tako naj bi ga slekli, polivali z vodo in uporabili celo paralizator. Izživljanje pa naj bi trajalo več kot uro.

Incident, v katerega naj bi bili vpleteni tudi učenci šole Rače, se je zgodil, ko ni bilo pouka. Policija je obvestila šolo, policistom so izročili posnetke nadzornih kamer.

"Jaz mislim, da se mladi ne zavedajo posledic takih nasilnih ali pa nepremišljenih dejanj. Namreč jemanje zakona v svoje roke je nedopustno in lahko zelo nevarno. Tako da se na šoli dogovarjamo skupaj s Policijo, da bi naredili preventivne aktivnosti, da bi naše učence podučili, kako se pravilno odzivati in ravnati, ko pride do takšnih tveganih situacij," se resnosti situacije zaveda tudi ravnatelj Osnovne šole Rače Rolando Lašič.

Primer v Račah ni osamljen, pred kratkim smo poročali o še enem podobnem primeru, kjer je osumljenih šest moških.

Preberi še 'Poredna Ema' ga je stala 32.000 evrov

Na Policiji opozarjajo, da je za preiskovanje kaznivih dejanj edina pristojna Policija. "Policisti in kriminalisti, ki obravnavajo kazniva dejanja, se stalno usposabljajo tako doma kot v tujini. Prav tako bi veljal poziv vsem oškodovancem, da vsa kazniva dejanja čim prej oziroma takoj prijavijo Policiji, kajti sama prijava je pomembna za zaščito žrtve, za preprečevanje nadaljnjih kaznivih dejanj in seveda tudi za identifikacijo storilcev," še opozarjajo na mariborski policijski upravi.

Ulica ne more in ne sme jemati zakonov v svoje roke in še posebej zaskrbljujoče je, da so takšna dejanja začeli početi tudi mladoletniki, otroci, opozarja strokovnjak za vzgojo in poudarja, da je problematika sicer večplastna, od težav permisivne vzgoje, samega sistema do kaznovalne politike mladoletnikov.

"Strokovnjaki že vrsto let opozarjamo, že kakšni dve desetletji, zakonodajno oblast, ministrstvo in tako naprej, da bi se vendarle stvari morale zakonodajno pravno formalno urediti. Mi imamo zakonik iz 50. let, z neko manjšo korekcijo iz 90. let, ki je absolutno neučinkovit. Mladim na ta način sporočamo in to zelo dobro vedo, da lahko počnejo karkoli hočejo, da so zaščiteni, odgovarja pravzaprav nihče, ne otrok in ne starš," k ureditvi zakonodaje poziva strokovnjak za vzgojo iz Univerze Alma Mater Sebastjan Kristovič.

V preiskavi, ki sicer še poteka, moški ni osumljen nobenega kaznivega dejanja, je pa osumljenih šest, neuradno mladoletnih, oseb.

rače past moški napad mladoletniki paralizator

Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri Slovence

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
Božanska limonina krema, pripravljena iz samo treh sestavin
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469