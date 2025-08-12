Učence selijo v vrtec na Galjevici in BTC

Učenci od prvega do četrtega razreda in enega od treh petih razredov bodo začasno hodili k pouku v etažo novega vrtca na Galjevici. Tam bo tudi ravnateljica s svojimi sodelavci, je na novinarski konferenci povedala vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana (Mol) Marija Fabčič.
Oddelek nižjega izobrazbenega standarda, v katerem je osem učencev, bo na bližnji Osnovni šoli (OŠ) Oskarja Kovačiča. Na tej šoli pa bodo gostujoči šolarji z OŠ Prule uporabljali tudi igrišče.
Učenci dveh petih razredov in od šestega do devetega razreda bodo imeli medtem pouk v dvorani 10 v prostorih BTC. Tu bo zanje na voljo 1641 kvadratnih metrov. Svetovalno in individualno delo bo potekalo na obeh nadomestnih lokacijah, je poudarila Fabčič.
Pouk bo potekal kakovostno tudi na omenjenih lokacijah, je prepričana ravnateljica OŠ Prule Maja Mehle. Hkrati je zagotovila, da bo za prehrano poskrbljeno.
Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića so z BTC v ponedeljek podpisali triletno pogodbo za uporabo prostorov. Najemnina po njegovih navedbah znaša 6,5 evra na kvadratni meter, med počitnicami pa je cena še nižja.
Izvršni direktor družbe BTC Damjan Kralj je povedal, da šolam pomagajo z nadomestnimi lokacijami že od leta 2021. Ne boji se, da ne bi mogli najti rešitve glede prevoza šolarjev. Že zdaj je dostop do BTC mogoč s petimi avtobusnimi linijami, je opomnil.
Predsednik upravnega odbora družbe BTC Jože Mermal se je prav tako strinjal, da je treba najti začasne prostore za šolarje. "Tudi zdaj se bomo potrudili, da se bodo otroci dobro počutili na nadomestni lokaciji," je zagotovil.
Celovita prenova OŠ Prule se je začela v začetku julija z rušitvijo prizidka, v katerem je bila telovadnica. Izvajalec del je podjetje Dema plus, zaključek pa je predviden do septembra 2026. Pogodbena vrednost investicije znaša 14,5 milijona evrov brez davka oziroma 17,7 milijona evrov z davkom. Po rušitvi prizidka so se začela arheološka dela.
V okviru prenove bodo šolo energetsko prenovili, uredili požarno in potresno varnost vseh njenih stavb, zagotovili ustrezne zmogljivosti kuhinje z jedilnico in vzpostavili večnamenski prostor.
Na podstrešju šole bodo novi prostori, zgradili pa bodo tudi enoten stranski vhod v šolo z veliko večnamensko avlo, kar bo občutno olajšalo gibanje učencev in učiteljev po šoli in jim omogočilo lažji dostop do vseh etaž. Poleg tega načrtujejo izvedbo programskih premestitev znotraj objektov, da bi bilo delovanje šole čim boljše.
Nenazadnje je v načrtu izgradnja nove telovadnice ter celovita obnova in ureditev zunanjega šolskega športnega in otroškega igrišča.
Janković je spomnil še, da so v ponedeljek zaradi gradnje podhoda pod železniško progo zaprli Goriško ulico. Dela naj bi končali maja prihodnje leto. Podhod bo zgrajen v okviru izgradnje Atletskega centra Ljubljana na območju zdajšnjega šišenskega športnega središča Žak.
V povezavi z načrtovano sežigalnico pa je ocenil, da bo prva obravnava predloga občinskega prostorskega načrta, ki bo predvideval sežigalnico, v mestnem svetu še letos.
