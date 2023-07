Učenci slovenske šole iz ZDA na obisku v Sloveniji

Učence slovenske šole, njihove družine in učitelje je v prostorih vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejela državna sekretarka Vesna Humar. Šola letos praznuje 70 let delovanja, zato je Humarjeva ravnateljici Mariji Sedmak ob tej priložnosti podelila priznanje za dolgoletno požrtvovalno delo na področju izobraževanja, ohranjanja slovenske kulture in dediščine med mladimi v ZDA.

Humarjeva je v izjavi po obisku dejala, da je vesela, ko rojaki obiščejo urad. "To daje našemu delu dodaten smisel in energijo, da skrbimo za učenje slovenskega jezika po svetu še z večjim zagonom kot doslej."

Učenci so v sklopu obiska zapeli tudi "Slovenec sem, Slovenec bom". V naslednjih 10 dneh si bodo ogledali prestolnico, Gorenjsko, Dolenjsko, Notranjsko, Štajersko in Primorsko.

Slovenska šola pri Mariji Vnebovzeti deluje v okviru slovenske župnije sv. Marije Vnebovzete v Clevelandu, kjer poteka pouk slovenščine enkrat tedensko. Trenutno šolo obiskuje 38 učencev na petih različnih stopnjah, ki jih poučuje pet učiteljev. Najbolj odmevne so njihove prireditve ob miklavževanju, poletni piknik šole na Slovenski pristavi in slavnostna podelitev spričeval ob zaključku šolskega leta, so zapisali v vladnem uradu za Slovence po svetu.