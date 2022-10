Učenci zaradi poškodovane strehe namesto v šoli telovadili zunaj ali v vojašnici

"Dokončno se je podrl strop v telovadnici. K sreči smo med počitnicami pravočasno ugotovili, da nekaj ni v redu in imamo od ponedeljka telovadbo v vojašnici, do sedaj pa na hodniku ali zunaj ," je Osnovna šola Franceta Prešerna sporočila na Facebooku in objavila fotografije.

Kot smo poročali že včeraj, se je streha udrla nekaj po 9. uri dopoldne. Posredovali so kranjski gasilci, ki so se povzpeli na streho telovadnice in jo pregledali.

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da so bili o dogodku obveščeni v lokalni civilni zaščiti, na Policiji in v Mestni občini Kranj. Tam so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da bo zaradi vdora potrebna dodatna sanacija. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bodo otroci čim prej nemoteno telovadili v varnem okolju," so se zavezali.

Kot so spomnili, so mestni svetniki na zadnji seji ta teden v načrt razvojnih programov na novo uvrstili tudi dela na tej telovadnici – v načrtu je obnova strehe, pa izvedba prezračevanja glede na razpoložljiva sredstva. Okvirna vrednost investicije je 1,18 milijona evrov (z vključenim DDV). Investicija bo izvedena v več fazah, in sicer v okviru proračunov v letih 2022 in 2023.