Učenec ustvaril anketo in sodelujoče vprašal, kdo si želi smrti sošolca

Bil je ponedeljkov večer, ko je dečku z območja Jesenic pred spanjem zazvonilo opozorilo na novo sporočilo v Viber-skupini. "Vprašanje je bilo, ali si moj otrok zasluži smrt. Spodaj pa možnost odgovorov: da/ne. Dve osebi sta celo izbrali možnost da," pripoveduje dečkov oče.

Ob tem je sicer v skupino, ki jo je 12 sošolcev uporabljalo predvsem za izmenjavanje šolskih nalog, več otrok zgroženih zapisalo, da je vprašanje grozno in da bodo fanta zatožili učiteljici. Incident pa je popolnoma pretresel in prestrašil žrtvino družino. "Otroka smo najprej skušali pomiriti. Ga nekako ojačat. Zadevo si mu moral na nek način predstavit, kot da nič ni, da bi šel spet v šolo," pojasni oče.

Z ženo sta sinu naročila, naj že ob začetku pouka naslednji dan pove razredničarki, kaj se je zgodilo. Prav tako sta o tem tudi sama pisno obvestila šolo. A ker ni bilo odziva, se je sredi dneva oče še osebno zglasil pri ravnateljici. "Odslovila me je in me napotila do socialne delavke, češ da je za to zadolžena ona ter da tako nalaga protokol," pravi.