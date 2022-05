Učenec v OŠ Miklavž na Dravskem polju prinesel pištolo airsoft

V obvestilu staršem je ravnateljica Osnovne šole Miklavž pri Dravskem Polju Dušanka Mihalič Mali, pojasnila, da so imeli v torek v šoli neprijeten dogodek, v katerem je eden izmed devetošolcev v šolo prinesel pištolo.

Šola je obvestila Policijo, ki preiskuje zadevo. S PU Maribor so nam odgovorili, da so billi v tem tednu obveščeni o tem, da naj bi mladoletnik na eno izmed osnovnih šol prinesel pištolo. Ugotovili so, da je šlo za ti. airsoft pištolo, ki so jo policisti zasegli. Zaradi ugotovoljene kršitve javnega reda in miru bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Kot je za naš medij pojasnila tudi ravnateljica, je šlo za plastično pištolo airsoft in ker je šoli ničelna toleranca do orožja, so o tem obvestili Policijo. Vsi učenci so varni in varnost otrok ni bila ogrožena, je zatrdila. Starše so o dogodku obvestili zato, da jih pomirijo, da se ne širijo neresnice in da so brez skrbi, da skrbijo za varnost otrok, je še povedala.