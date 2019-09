Učenje angleščine od doma: Za večje življenjske priložnosti je potrebnih le 30 minut na dan

Ste se kdaj vprašali, kako se lahko kdo nauči 5, 10 ali več (je mogoče!) jezikov? Vi pa se borite z učenjem samo enega? Skrivnost ni v inteligenci, vztrajnosti ali plačevanju dragih tečajev. Skrivnost je v iskanju najboljše metode za učenje jezika, ki bo ustrezala vašim potrebam in zmožnostim.

Zagotovo ste imeli priložnost brati novice, kot so: "Učil se je angleščine in od hišnika prišel do ravnatelja"? Ali pa ste bili sami priča, da je bil vaš mlajši angleško govoreči kolega poslan v tujino ali je dobil napredovanje, ki ste si ga tako želeli?

Zdi se, da vsi okoli vas napredujejo in uživajo, vi pa ste obtičali. Kaj pa, če bi vam rekli, da se lahko brez nelagodja in blokade naučite tekoče govoriti angleško in si s tem zagotovite svoj poslovni, finančni in družbeni napredek? Ne dovolite, da vas drugi prepričajo, da morate biti za jezikovno znanje nadnaravno nadarjeni in mladi ali pa porabiti veliko časa in denarja za tečaje. Učenje ni nujno dolgočasno ali dolgotrajno, prav tako se ga ne bi smeli učiti iz kopice nerazumljivih učbenikov.

Zabavna, zanimiva in dinamična rešitev vzbudi željo in voljo do učenja angleščine in je zasnovana s posebno pozornostjo za ohranjanje visoke ravni motivacije, ki je najpogosteje primanjkuje, da bi bilo učenje učinkovito in hitro. Tudi če nimate veliko časa, boste še posebej veseli te metode, saj zahteva le 30 minut na dan. Dajte priložnost drugačnemu in novemu načinu učenja, ki vam lahko na zabaven in enostaven način v udobju doma prinese odlične rezultate.

