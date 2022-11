Učenje angleščine za začetnike na pravi način lahko zmanjša celo stres

Če torej jezika še ne znate, izberite tečaj, ki bo hiter, enostaven in prijeten. Tako se boste med učenjem znebili tudi stresa. Prav takšnega vam, na primer, ponujajo v holističnem centru Karnion.

Tečaj poteka s pomočjo metode super učenja. Pri tej metodi gre za kombinacijo poslušanja jezika v alfa stanju, torej v stanju, ko na pol spite oziroma meditirate, in pogovora s profesorjem angleščine. Pri tovrstnem programu gre za intenzivni tečaj angleščine, saj se osnov lahko naučite v tednu ali dveh, vendar se morate učiti vsaj 8 ur na dan. To se morda na prvi pogled sliši zelo naporno, a v resnici sploh ni. Vseeno pa je izredno učinkovito.

Mnogi jezikovni centri ponujajo različne tečaje za začetnike. Najpomembnejše je, da najdete takšnega, v katerem bo učenje angleščine za vas mačji kašelj in boste v njem dejansko uživali. Tako boste tega hitreje osvojili, obiskovanje tečaja pa vam ne bo muka, ampak prijetna izkušnja. Hiter, enostaven in prijeten način vam lahko ponudijo v holističnem centru Karnion.

- Med učenjem v alfa stanju se izvajajo meritve, ki realno spremljajo vaše stanje možganov med in s tem učinkovitost le-tega.

- Rumeno svetlobo spremlja še prijetna glasba, ki prav tako vzpodbuja možgane, da si stvari lažje in bolje zapomnijo.

- Z rumeno svetlobo se aktivira tudi dolgoročni spomin, kar omogoča dobro in dolgotrajno pomnjenje naučene snovi.

Učenje angleščine za začetnike ali poslovne angleščine bo po metodi super učenja Karnion prijetno in učinkovito iz več razlogov.

Angleščina za otroke, ki bo izboljšala njihovo znanje in počutje

Učenje angleščine za začetnike je v centru Karnion primerno tudi za otroke. Angleščina za otroke po metodi super učenja je primerna za tiste, ki so stari vsaj 9 let. Program otroških tečajev je prav tako individualiziran kot je individualizirano program angleščine za začetnike in poslovne angleščine za odrasle. Hkrati pa je otrokom tudi prilagojen.

Angleščina za otroke je največkrat na voljo v obliki različnih individualnih tečajev med počitnicami, kot je na primer poletna šola za otroke. Na voljo pa so tudi takšni, ki so dostopni skozi vse leto.