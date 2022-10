Vsakemu od nas se lahko zgodi, da bo od njega nekoč odvisno človeško življenje. Vsak dan namreč trije do štirje ljudje v Sloveniji doživijo srčni zastoj, a le polovica očividcev pristopi in začne oživljati. Tudi zato preživi le dobra desetina ljudi s srčnim zastojem. Simulacijski center Zdravstvenega doma Ljubljana in Zavod Varna pot želita to statistiko spremeniti, zato učita ljudi, kako oživljati oziroma nuditi prvo pomoč.