Učenje v varnem okolju: simulacija poroda v medenični vstavi

Preverili smo, kako poteka učenje poroda v medenični vstavi. "Porod v medenični vstavi je taka stvar, ki jo redko doživimo. Nekje med tri in štiri odstotki porodov je takih," pojasni Lili Steblovnik z ginekološke klinike UKCL. V ljubljanski porodnišnici imajo v povprečju en porod v medenični vstavi na teden. Marsikdo ne ve, da se tako obrnjeni otroci lahko rodijo tudi naravno, torej vaginalno, če imajo porodničarji dovolj znanja in spretnosti, ki jih učijo prav na teh delavnicah.

Specializant opravi simulacijo poroda, nato je na vrsti najpomembnejši del tovrstnega učenja – razgovor po simulaciji. "Epizotiomijo ste naredili pravi čas, kar je za prvič v bistvu redkost, tako da super, da ste zadnji popadek čakali," po simulaciji pojasnjuje Steblovnikova.

"To se enostavno moraš naučiti v praksi in najboljše je, da se naučiš na modelih, kjer je to popolnoma varno," pojasni Miha Lučovnik z ginekološke klinike UKCL. Specializantka Nina Šket dodaja: "Eno so knjige, drugo je, ko si prisoten in vidiš, tretje pa je, ko treniraš. In taka simulacija predstavlja varno okolje, da si bolje pripravljen na resnično življenje, kar je zelo pomembno."

Specializacija iz ginekologije in porodništva traja pet let, vsi specializanti se usposobijo za delo tako v porodnišnici kot v ambulantah.