Učinek volitev? Svoboda in SDS povečujeta prednost, Vesna med 'prvimi petimi'

Golobova vlada je rahlo popravila svoj vtis v javnosti, a razmerja ostajajo podobna kot zadnje mesece. Podpira jo dobra tretjina vprašanih (34,4 odstotka), nasprotuje ji slaba polovica (47,8 odstotka), ostali (17,8 odstotka) pa so neopredeljeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med strankami sta Janševa in Golobova svoj položaj še okrepili. Če bi bile volitve danes, bi največjo opozicijsko stranko podprla več kot petina vprašanih (21,8 odstotka). Sledi Gibanje Svoboda (17,6 odstotka), potem pa dolgo nič. Šele z dobrimi petimi odstotki (5,6 odstotka) podpore sledi NSi, ki je prehitela koalicijsko SD (pet odstotkov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

In učinek evropskih volitev – neparlamentarna Vesna se je s 4,1 odstotka prebila med prvih pet strank v državi. S tem je prehitela koalicijsko Levico (3,7 odstotka).

Opazen pa je tudi skok SLS (3,3 odstotka), medtem ko je Resni.ca izgubila četrtino podpore (3,1 odstotka).

Podpora ostalim strankam je razdrobljena v slabih devetih odstotkih (8,6 odstotka).

Kaj pa lestvica politikov?

Tokrat smo na lestvico priljubljenosti politikov izjemoma uvrstili vseh devet novoizvoljenih evropskih poslancev. In takoj presenečenje – najboljšo povprečno oceno so volivci podelili Vladimirju Prebiliču. Prehitel je tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar in prvaka SD Matjaža Hana.