Učinkovita raba vode

V današnjem času, ko trajnostno ravnanje z vodnimi viri postaja ključnega pomena, se vse več ljudi zaveda pomembnosti varčevanja s pitno vodo. Ena izmed učinkovitih rešitev za zmanjšanje porabe dragocene pitne vode je uporaba hišnih črpalk in vodnih avtomatov za dom in vrt.

Prihranite denar in varujte okolje

Uporaba hišne črpalke vam ob manjših stroških z uporabo alternativnih virov vode kot so deževnica, vodnjaki ali cisterne omogoča tudi do okolja prijazno nego vrta, ter hišna opravila kot je splakovanje stranišč, pranje perila ali čiščenje. Vrhunski GARDENA Hišni vodni avtomat 6300 SilentComfort ima izjemno zmogljivost in črpa do 6.300 litrov na uro s tlačno višino 49 m (4,9 bar) ter iz globine do 8 metrov. Črpalka je odlična za samodejno dostavo vode iz zbiralnika deževnice, vodnjaka ali cisterne v hišo in na vrt za opravila, kot je splakovanje stranišč ali dovajanje vode v pralni stroj. Hišna črpalka se samodejno vklopi in izklopi glede na potrebe po vodi in s pomočjo 25 litrskega rezervoarja deluje izjemno tiho. S povezavo Bluetooth se lahko s pametnim telefonom ali tablico upravlja črpalko z razdalje do 10 m, določite pa lahko tudi urnike zalivanja ko niste doma, nastavite časovnik, spremljajte trenutno raven tlaka in več.

Hišni vodni avtomat 6300 SilentComfort je idealen za oskrbo z vodo v hiši, pralnega stroja, splakovanje stranišč ter zalivanje vrta. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Izkoristite naravne vire

Vrtne črpalke so vsestranske naprave s katerimi v celoti izkoristite lastne vodne vire. Ne glede na to, ali imate vodnjak ali zbiralnik deževnice, vam vrtna črpalka zagotavlja zanesljiv in učinkovit način za oskrbo vrta z vodo. Izredno tiha in zmogljiva GARDENA Vrtna črpalka 6500 SilentComfort je močno orodje za visoke zahteve saj z močjo 1.300 W in tlakom 6,0 bar črpa do 6.500 litrov vode na uro. Večstopenjska črpalka z inovativnim vodnim hlajenjem poskrbi za izjemno tiho delovanje in črpanje deževnice iz vodnjaka ali cisterne iz globine do 8 m. Upravlja se s tipkami na osvetljenem LCD zaslonu ali z aplikacijo in povezavo Bluetooth ter pametnim telefonom. Številne dodatne funkcije kot sta preprosta in vodena nastavitev ter urnik namakanja, ko niste doma olajšajo uporabo. Visokokakovostni materiali ter samozaščitne funkcije omogočajo uporabo na prostem tekom cele vrtnarske sezone.

Vrtna črpalka 6500 SilentComfort omogoča učinkovito uporabo deževnice in je odporna na vremenske vplive, zato je idealna za delo na prostem vso vrtno sezono. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Dostava vode iz globin

Če potrebujete zanesljivo rešitev za črpanje vode iz globokih naravnih virov, kot so podtalnica ali izvirska voda, so potopne tlačne črpalke idealna izbira. Vitka zasnova omogoča namestitev tudi v ozke vodnjake in vrtine, kar zagotavlja učinkovit prenos vode iz globin. GARDENA Potopna tlačna črpalka 6100/5 inox automatic z močjo 1.100 W, tlakom do 4,7 bar in pretokom 6.100 litrov na uro je idealna izbira za vodnjake ali cisterne s premerom najmanj 150 mm. Na črpalko lahko priključite kar 4 velike zalivalnike GARDENA AquaZoom. Samozaščitne tehnologije, sistem za odkrivanje puščanja, program za majhen pretok vode so le nekatere funkcije, ki jih ponuja ta črpalka. Integrirani predfilter zagotavlja, da potopna tlačna črpalka vedno črpa čisto vodo.

Potopna tlačna črpalka 6100/5 inox automatic omogoča enostavno črpanje vode iz vodnjakov in zbiralnikov, ter uporabo do 4 zalivalnikov hkrati. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Prva pomoč pri poplavljenih prostorih

Poplavljena klet lahko povzroči veliko škodo na opremi in strukturi stavbe, zato je nujno hitro ukrepanje s črpalko za odvajanje vode. Poleg izčrpavanja vode je potrebno poskrbeti tudi za temeljito sušenje prostora, da preprečimo nastanek plesni. GARDENA Potopna črpalka za umazano vodo 16000 je primerna za odvajanje in črpanje umazane vode. Primerna je za uporabo v poplavljenih kleteh, ob razpokanih ceveh, v gradbenih jamah po močnih padavinah ali za izčrpavanje vrtnih ribnikov. Zmogljiva črpalka ima močan 450 W motor in črpa do 16.000 litrov na uro, ponuja maksimalni tlak 0,7 bar ter maksimalno dvižno višino 7 m. Črpa umazano vodo z delci umazanije do velikosti 35 mm.

Potopna črpalka za umazano vodo 16000 je vsestranska potopna črpalka za odvajanje in črpanje umazane vode, idealna pri poplavah ter črpanju vode iz gradbenih jam. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand