Učinkoviti 'kartonasti' policisti: nižje hitrosti, občutno manj prekrškov

Prejšnji mesec smo poročali o novi obliki preventivnih aktivnostih za večjo prometno varnost – silhuetah policistov z radarjem v naravni velikost, ki sta jih je Agencija za varnost prometa in Policija v Posočju postavili avgusta na območju bovške policijske postaje. Namen silhuet je bil opozarjati voznike na nevarnosti na cestah, predvsem pa jih spodbuditi, da zmanjšajo hitrost vožnje, vplivati in osveščati udeležence cestnega prometa o defenzivni vožnji.

Treh 'kartonastih' cestnih varuhov, ki so izginili na območju Kobarida – vasi Trnovo ob Soči in v naselju Soča – policisti za zdaj še niso odkrili, so pa podali kazenske ovadbe zaradi suma tatvine zoper neznanega storilca na okrožno državno tožilstvo, nam je pojasnil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Ob tem je dodal, da so imeli zaradi tatvine na terenu namesto šestih zgolj tri silhuete.

'Povprečne hitrosti so se ob postavljenih silhuetah znižale do 20 odstotkov'

Podobne silhuete je slovenska policija v preteklosti že uporabljala, Agencija za varnost prometa pa je v tednu med 7. in 11. oktobrom 2019 na dveh lokacijah izvajala meritve s stacionarnim merilnikom hitrosti. Prvi niz meritev je bil opravljen brez uporabe postavljenih silhuet policistov, drugi pa z uporabo silhuet. Omejitev hitrosti na prvi lokaciji znaša 40, na drugi pa 50 kilometrov na uro. V času izvajanja meritev je mimo stacionarnega merilnika peljalo skupaj več kot 1.000 vozil.

"Meritve, ki smo jih izvedli na terenu, so dokazale, da je postavitev silhuet policistov v praksi učinkovit preventivni ukrep, saj pripomore k takojšnjemu zmanjšanju povprečnih hitrosti. Promet se namreč posledično umirja in s tem postaja varnejši za vse udeležence. Povprečne hitrosti so se ob postavljenih silhuetah znižale do 20 %. Izkušnje iz prakse kažejo, da gre za ukrep, ki je učinkovit ob pogosti menjavi lokacije postavitve. Dodatno potrditev učinkovitosti silhuet smo dobili pri ponovnem merjenju hitrosti teden dni po opravljenih meritvah. Povprečne hitrosti so bile do 10 odstotkov nižje kot v obdobju meritev pred postavitvijo silhuet," je učinke silhuet predstavila Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa.