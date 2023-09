Učitelj bi dobil četrtino več, najbolje plačan zdravnik bi imel 6700 evrov bruto

Razpon med razredi pa po novem ne bo štiri odstotke, ampak tri. Še pred uvedbo nove plačne lestvice pa bo najprej treba poskrbeti za odpravo nesorazmerij, za kar bodo zaposleni še po stari lestvici pridobili od nič do štiri plačne razrede. A kljub temu naj bi prav vsi po prenovi imeli vsaj nekoliko višje plače, manj naj ne bi dobil nihče.

Nova plačna lestvica bo imela 67 plačnih razredov, razmerje med 1. in 67. razredom pa bo ena proti sedem. Ena od glavnih novosti bo vrednost 1. razreda, ki bo v višini minimalne plače, kar je trenutno 1203 evra bruto. Zdaj je minimalna plača šele pri 25. razredu, v vseh nižjih razredih razliko zaposlenim izplačuje država.

Reforma nikakor ne bo poceni, skoraj 850 milijonov evrov, kamor niso všteti funkcionarji, skupaj z njimi naj bi stala eno milijardo evrov. Zaradi obsežnega zalogaja naj bi jo izpeljali v treh delih, med 1. januarjem 2025 in 1. julijem 2027. Kdo bi bil kdaj na vrsti, bo še stvar pogajanj.

Poglejmo še primer medicinskih sester. Medicinske sestre in zaposleni v socialnem varstvu ne bodo dobili dodatnih plačnih razredov zaradi nesorazmerij, saj so si jih že predhodno izborili. A kljub temu naj bi bile plače ob prevedbi vendarle višje, medicinska sestra s srednjo izobrazbo recimo za dobrih 16 odstotkov, 230 evrov bruto.

Najbolje plačan zdravnik v zdajšnjem 67. plačnem razredu bi presedlal v 59. razred, od tu naprej sledijo le še funkcionarji, nova plača tega zdravnika bi bila slabih 6700 evrov bruto. Neto 3800 evrov, a to je izračun brez olajšav in dodatkov.

Bi se pa več denimo poznalo pri učitelju v 33. razredu. Če ima zdaj dobrih 1600 evrov, bi odslej dobil več kot četrtino več, dobrih 2000 evrov bruto v 19. razredu. Neto brez dodatkov je to 1360 evrov.

Kuharica v šoli, ki je zdaj v 18. razredu, ima plačo 896 evrov bruto. Po novem bi bila v 3. razredu, bruto znesek brez vseh dodatkov pa bi imela 1276 evrov. Razlike je torej za kar 42 odstotkov, a izplačila seveda ne bi bilo toliko, ker po stari lestvici ne dosega minimalne plače in država ta del dopolnjuje.

To so torej izhodišča, zdaj pa so torej spet na vrsti sindikati.