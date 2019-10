Učitelj v razred ni spustil osmošolca, ker ga je motil njegov vonj po mehčalcu

"Preplavili so me komentarji, da smrdim, da se zaradi mene pritožujejo učitelji, da cel razred smrdi ..." pripoveduje osnovnošolec na prevaljski osnovni šoli Anej Novak. Najprej sem mislil, da gre za hec, ko pa me učitelj zgodovine ni spustil v razred, sem videl, da gre zares, nadaljuje.

A kar je najbolj neverjetno – fantov vonj, ki je zmotil učitelja, je bil vonj po mehčalcu za perilo. "Čez kako minuto sem odprl vrata in vprašal, ali grem lahko noter. Prišel je do mene, me povohal za rokav in rekel: vi niste normalni! Zaprl je vrata, jaz pa sem čakal zunaj še nekaj minut."

Učitelj mu je naročil, naj gre k ravnateljici in naj ona presodi, ali lahko ostane v razredu. In tudi ta naj bi v njegovi prisotnosti odpirala okna. Kot pravi Anej, ga je bilo v tistem trenutku zelo sram, počutil se je ponižanega. Po incidentu včeraj je odšel domov in ga tudi danes ni bilo v šolo.