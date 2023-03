Učitelj želel, da dijakinja v razredu sname hidžab, češ da to 'ni po bontonu'

Med poukom v eni od ljubljanskih srednjih šol je v petek prišlo do incidenta med učiteljem in dijakinjo. Slednja je namreč v razred prišla s hidžabom, na kar naj bi ji učitelj dejal, da "nošenje naglavne rute v razredu ni po bontonu". Od nje naj bi zahteval, da si ruto sname, saj da je sicer ne bo poučeval. Dijakinja je nato razred zapustila. Ravnateljica šole je dekletu kasneje zagotovila, da ni naredila ničesar narobe. Razgovor je opravila tudi z omenjenim učiteljem ter o dogodku obvestila pristojno ministrstvo. Na slednjem so poudarili, da so šola in njeni zaposleni dolžni upoštevati versko svobodo in nedotakljivost vsakega posameznika ter preprečevati diskriminacijo posameznikov na podlagi veroizpovedi.

V petek se je na eni izmed ljubljanskih srednjih šol med poukom zgodil incident, nam je sporočil eden od staršev dijakov na šoli. Dijakinja je namreč v razred stopila z naglavno ruto, ki jo je nosila iz verskih razlogov, na kar naj bi ji učitelj dejal, naj jo sname, saj da je sicer ne bo učil. Čeprav naj bi mu dijakinja razložila, da rute zaradi vere ne more sneti, naj bi učitelj dijakinjo poslal iz razreda. Kasneje naj bi v razred prišli ravnateljica šole in svetovalna delavka, ki sta učitelju razložili, da nošenje rute ni razlog za zavrnitev poučevanja dekleta.

icon-expand Dekle s hidžabom v šoli (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

A ker učitelj tega ni želel, naj bi razred zapustil, nam je še povedal eden od staršev, ki ob tem pravi, da to ni edini incident pri omenjenem učitelju. Nad dijaki naj bi namreč tudi dnevno izvajal verbalno nasilje, jih zmerjal in poniževal. "Večina dijakov ima pri njem negativno oceno, ravnateljica pa se zaveda, da je ta učitelj že vrsto let pereč problem," je dodal. Ravnateljice: Dijakinjo smo pomirile, da ni naredila ničesar narobe O petkovem incidentu smo povprašali tudi ravnateljico šole, ki je povedala, da se do sedaj na njihovi šoli še niso srečali s podobnim primerom. Dodala je tudi, da nihče izmed učiteljev ni imel težav z dijaki zaradi nošenja verskih simbolov oz. verske pripadnosti. Potrdila pa nam je, da je bila o dogodku obveščena v petek ob 9. uri zjutraj. "Takoj sem odšla v razred, da bi preverila, kaj se dogaja. Dijakinjam in dijakom, ki so bili v razredu, sem dejala, naj počakajo tam in delajo naloge. S pomočnikom ravnateljice pa sva v pisarni ravnateljice takoj opravila razgovor z učiteljem," je povedala. Ta ji je pojasnil, da je dijakinja iz razreda odšla, ko ji je rekel, da nošenje naglavne rute v razredu ni po bontonu. Nato je s svetovalno delavko in razredničarko pogovor opravila tudi z dijakinjo. "Pomirile smo jo, da ni naredila ničesar narobe," je dejala.

icon-expand Šolarka s hidžabom (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Ravnateljica zagotavlja, da bo v vseh nadaljnjih postopkih ravnala v skladu z zakonodajo, ki zavezuje javne šole v Republiki Sloveniji. Dodala je, da dogodek rešujejo v skladu s svojimi pristojnostmi. "Na naši šoli vsem deležnikom, dijakinjam, dijakom in zaposlenim, zagotavljamo spoštovanje temeljnih človekovih pravic v skladu z zakonodajo," je zagotovila. Šola in njeni zaposleni so dolžni upoštevati versko svobodo O dogodku in ukrepih je obvestila tudi pristojno ministrstvo, kar so potrdili tudi na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje: "S šolo ostajamo v stiku in pomagamo z usmeritvami." Glede ukrepanja proti učitelju so povedali, da je treba pri tem upoštevati, da je učitelj zaposleni delavec in da mora šola kot delodajalec oz. ravnateljica kot odgovorna oseba delodajalca pri vodenju postopkov v zvezi z njegovim ravnanjem in pri sprejemu ukrepov upoštevati delovno pravno zakonodajo in načela integritete, s posebno občutljivostjo, potrebno zaradi zaščite vpletenih dijakov, zlasti neposredno vpletene dijakinje. Tako ravnateljica kot ministrstvo sta dejala, da konkretnega dogodka zaradi zaščite interesov vseh vpletenih, posebej pa dijakinje, ne morejo komentirati. So pa na ministrstvu ob tem poudarili, da so šola in tudi vsi njeni zaposleni dolžni upoštevati versko svobodo in nedotakljivost vsakega posameznika ter preprečevati diskriminacijo posameznikov na podlagi veroizpovedi, ob tem pa dijakom zagotavljati varno in spodbudno učno okolje. Svetovalna delavka je ravnateljico o tem, da je ena od dijakinj začela nositi naglavno ruto oz. hidžab, obvestila 8. marca. "Po elektronski pošti sem takoj obvestila učiteljski zbor, po predhodno pridobljenih navodilih Direktorata za srednje in višje šole, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da je nošenje naglavne rute v šoli dovoljeno," nam je pojasnila. O 14. in 41. členu Ustave RS in o Zakonu o verski svobodi v Sloveniji pa je učiteljski zbor obvestila tudi na pedagoški konferenci 8. marca. "Povedala sem, da je prepovedana kakršna koli oblika diskriminacije zaradi verskega prepričanja." Dva dni kasneje je zbor prek elektronskega sporočila tudi pisno obvestila o temeljnih človekovih pravicah v zvezi z izražanjem verske pripadnosti.