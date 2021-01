Učitelji ljubljanske škofijske gimnazije dijake razveselili s plesnim videom

Mnogi obiskovalci interneta so se na začetku leta spraševali, kaj se je zgodilo s profesorji škofijske gimnazije v Ljubljani, ki so nepričakovano postali slavni plesalci. Skupina profesorjev je namreč posnela plesni video. Takšnih je po svetu veliko – internet je namreč osvojil plesni izziv, v katerem različne skupine plešejo na afriško pesem Jerusalema. Toda ples profesorjev je bil nekaj posebnega. Tako dijaki kot profesorji pa so dobili pomembno lekcijo v šoli življenja.