Učitelji pod pritiskom staršev, ki nasprotujejo nošenju mask v šolah

Starši so šolam poslali pravno mnenje ene od odvetniških pisarn. Ta razlaga, da odlok o obveznem nošenju mask pomeni ustavno kršitev človeške telesne in duševne celovitosti. Ravnatelji so ogorčeni, da gre za nedopusten pritisk. "Dobesedno grozijo ravnateljem in šolam, da prisiljujemo otroke v protiustavna delovanja," razlaga Gregor Pečan iz Združenja ravnateljev. Da šole le izvajajo, kar jim naloži oblast, opozarja Pečan. Zato Pečan pravi: "Starši naj se obrnejo na vlado, NIJZ, zdravstveno in šolsko ministrstvo, kjer ukrepe sprejemajo." Hkratipa dodaja: "Z žalostjo lahko samo ugotavljam, da so ti starši popolnoma izgubili kompas, zato ker če že pošiljajo takšne ugovore, bi bilo prav, da jih pošiljajo tja, kjer so ti odloki in sklepi nastali."

Maske ne znižujejo odstotka kisika v krvi, a starši temu nasprotujejo

Starši v pisanju navajajo, da se vnos kisika pri nekaterih maskah zmanjša tudi do 20 odstotkov, kar naj bi povzročalo slabost in celo poškodbe pljuč. In še da nošenje mask vodi v pregrevanje organizma in alergijskih reakcij. S trditvami gredo celo tako daleč, da maskam poleg razosebitve pripišejo povod za razrast rakastih celic. Stroka glasno oporeka takšnim trditvam. "Kar smo v številnih raziskavah prebrali, kar so številni potrdili, je, da se odstotek kisika v krvi, če imamo masko nameščeno, ne zniža. Če nosimo masko, naša kri ne bo nič manj oksigenirana in naši možgani ne bodo prav nič slabše delovali,"pojasnjuje Mateja Logar, vodja vladne strokovne skupine za covid-19.